Najtežje Olimpijino breme nosi trener

V petek se v Domžalah s tekmo Radomlje – Aluminij po slabih dveh mesecih premora začenja 35. slovensko nogometno prvenstvo v samostojni Sloveniji. V kakšni formi in s kakšno popotnico bo deseterica odprla 10 mesecev dolg ligaški maraton, bo v veliki meri odvisno od povratnih tekem slovenskega trojčka v evropskih kvalifikacijah.

Prve evropske tekme so uresničile napovedi o možnostih in o izenačenosti tekmecev, pri čemer uspešna minula sezona še zlepa ni prednost, kvečjemu breme. Za slovenske klube se primerljivi ali za malenkost slabši tekmeci pripravijo še bolj temeljito in z večjo željo ter tekmovalnostjo, kar je naš trojček občutili na prvih tekmah. Le Celjani so z nogo in tri četrt že napredovali, Ljubljančane in Koprčane pa čaka še zelo, zelo napornih in zahtevnih 90 minut, morda 120 in za njimi morda še loterija kazenskih strelov.