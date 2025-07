Jorge Simao po prvi tekmi: Zadovoljen sem z igro, ne pa z izidom

»Lahko bi se razpletlo z zmago kogarkoli,« je po prvem dvoboju 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov med Olimpijo in Kairatom povedal trener gostujočega moštva Rafael Urazbahtin. Ni se zmotil, razplet brez zmagovalca je realen, razmerja sil pa ni bistveno spremenil. Olimpija ima še vedno vse v svojih rokah.

Prva tekma Olimpijinega trenerja Jorgeja Simaa ni bila najboljša za oceno njegovega dela, priprave ustrezne taktike, izbire enajsterice in vodenja. Vse skupaj je bilo neprepričljivo.

»Verjamem, da so bili gostje zadovoljni, jaz sem bolj zadovoljen s tem, kako smo igrali, kot z izidom. Mislim, da smo igrali dobro tekmo, večji del tekme so igralci igrali tako, kot se pričakuje od njih. Bile so dve, tri obrambne akcije, ko bi se lahko odzvali drugače. Igralcem sem že pred tekmo povedal, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo tukaj, se bo odločalo v drugi tekmi. Rezultat je odprt,« je ocenil Simao, ki je presenetil s kritiko o ustrezno pripravljenem igrišču. To je bilo res prenovljeno, toda ...

»Trava je nova, a ni bila hitra, in mi smo želeli igrati hitro, s hitrimi podajami, toda to ni bilo mogoče. To ni opravičilo, na takšne stvari se je treba prilagoditi,« je Portugalec našel krivca za nekaj igralnih zastojev ter tudi filozofsko pojasnil vlogo trenerja.

»Moje delo je analizirat, kaj moramo narediti, povedati igralcem, kako in kaj, in jih naučiti. So inteligentni, če jim bom povedal, kaj morajo narediti, bodo to naredili.«

Trener Olimpije Jorge Simao je igralcem že pred tekmo povedal, da se bo o zmagovalcu odločalo v Almatiju FOTO: Voranc Vogel/Delo

Karati se je dobro pripravil za tekmo. Trener Urazbahtin je pojasnil obrambno, a uspešno taktiko. »Dobro smo se pripravili, morda smo zamudili z menjavami. Vedeli smo, da je Olimpija hotela zmago z višjim izidom, zato smo zavestno sprejeli podrejeno vlogo. Doma bomo pokazali drugačno podobo, a možnosti ostajajo 50 odstotne,« je napovedal 46-letni Kazahstanec.

Simao v torek v Almatiju ne pričakuje lahke tekme. »Verjamem pa, da bodo igrali drugače. Moramo pripraviti svojo strategijo in videti, kaj lahko storimo. Tekma bo veliko bolj intenzivna,« je postavil piko na i prvih 90 minut slovensko-kazahstanskega dvoboja prvakov 48-letni ljubljanski trener.