Jose Mourinho se zavzeto uči nemščino

Poraz Bayerna v nemškem nogometnem prvenstvu proti Bayerju iz Leverkusna je prišel kot naročen za obujanje zamisli o Joseju Mourinhu na trenerskem stolčku Bayerna. Pred leti, ko sta bavarskemu velikanu vladala Uli Hoeness in Karl-Heinz Rummenigge​, je bilo omenjanje povezave med Bayernom in Mourinhom bogokletno dejanje, zdaj je možnost, da bi sloviti Portugalec prevzel trenerske vajeti Bavarcev v svoje roke od Thomasa Tuchla zelo velika. Po pisanju rumenega, a vplivnega Bilda, se 61-letni Mourinho zavzeto uči nemščino. Govorice o tem so postale še glasnejše po njegovi odstavitvi pri Romi. Portugalec tudi sicer slovi kot mož, ki je spreten v zakulisju in zelo predan svojemu poslu ter nikoli ne počiva.

Mourinho je v samostojni trenerski karieri osvajal naslove na Portugalskem (Porto), Angliji (Chelsea), Italiji (Inter) in Španiji (Real Madrid). Motivi za selitev v München in za prevzem trenerskega stolčka pri Bayernu so zato zelo veliki, saj bi bil dopolnil svoj izjemni dosežek. Uspešnejši od Portugalca je le 64-letni Italijan Carlo Ancelotti, ki je naslove osvajal v vseh največjih ligah, v Italiji z Milanom, v Angliji s Chelseajem, v Nemčiji z Bayernom, v Franciji s Paris St-Germainom in v Španiji z Realom.