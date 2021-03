Joseju Mourinhu malo mar za odstavitev, saj bo še zaslužil

Lastnik Tottenhama Daniel Levy nerad zapravlja. FOTO: Eddie Keogh/Reuters

Po senzacionalnem porazu v Zagrebu proti Dinamu z 0:3 in skupnem z 2:3 v osmini finala evropske lige se je močno zamajala prihodnostna trenerskem stolčku Tottenhama. Toda Portugalcu najbrž ni veliko mar, kako in ali ga sploh bo odstavil lastnik londonskega klubaMourinho velja za izjemno trdega pogajalca, zelo natančnega pri sklepanju pogodb in neizprosnega, ko gre za izplačilo njenih obveznosti. V preteklosti je na račun odstavitev prejel že več kot 60 milijonov evrov in tudi morebitna Tottenhamova odpustitev bi mu navrgla zajetno vsoto. Ker ima pogodbo do leta 2023 in je v njej zapisana, da mora biti izplačana do zadnjega centa, če bi jo klub prekinil, bi Mourinhu pripadalo kar 40 milijonov evrov odpravnine.Tottenhamov ključni cilj sezone je uvrstitev v ligo prvakov. Preko evropske lige jo je že zapravil, v angleškem prvenstvu pa za četrtim mestom zaostaja za šest točk.