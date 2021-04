Josip Iličić le eden od petih, ki so rešetali mreže tekmecev

Učinek slovenskih legionarjev konec minulega tedna. FOTO: Delo

Josip Iličić je zagotovil Atalanti zmago z bele točke. FOTO: Alberto Lingria/Reuters



Bavarci osrečili tudi Kamplove rdeče bike

Kevin Kampl (v sredini) je bil motor igre Leipziga na gostovanju v Bremnu. FOTO: Cathrin Mueller/AFP

Slovenski nogometni legionarji so tudi konec minulega tedna želi pozornost na evropskih štadionih, njihovi klubi ohranjajo začrtano smer – številni namreč hitijo proti naslovu najboljšega v posameznih prvenstvih. V naslednjem mesecu in pol bodo bojevali zahtevne bitke tudi številni aduti selektorjaSlovenci se borijo za nogometne vrhove vseh sosednjih držav – podobno je v Italiji, Španiji, Nemčiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem. Dunajski Rapid –je igral vso tekmo – je resda po porazu v derbiju zaostal za Salzburgom za sedem točk, Ferencvaros in Slovan pa sta praktično že prva na Madžarskem in Slovaškem, ob tem je drugi na Poljskem tudi Pogon, v čigar majici je opozoril naseLugano () pa je »drugi do tretji« v švicarskem prvenstvu.Najbližje odmevnemu podvigu je vendarle nekdanji reprezentant. Njegov Inter je z minimalno zmago nad Cagliarijem ohranil enajst točk prednosti pred Milanom in še eno več pred Juventusom, zato nekateri v Milanu že hladijo šampanjec.Inter je blizu prvega »scudetta« po letu 2010, toda vendarle ga čaka še nekaj izzivov: že prihajajočo nedeljo bo obiskal Neapelj, prav Napoli pa se krčevito bori za eno vstopnico v ligo prvakov – skupaj z Atalanto, Laziem in Romo. Morebitni poraz Interja pod Vezuvom bi zagotovo vsaj delno popestril serie A: modro-črni bodo namreč še igrali z Romo doma in Juventusom v gosteh. Boj za obstanek? V njem so – ob odpisanem Crotoneju – Benevento, Torino, Cagliari in Parma, v majici slednje je ta čas pod vodo tudi(Nekdanji) slovenski reprezentant je zaznamoval bitko za naslov nemškega prvaka.je igral vso tekmo v majici Leipziga, ki kljub nedavnemu porazu v derbiju z Bayernom še vedno upa na zasuk v finišu sezone. Bayernu je prvič spodrsnilo že konec tedna v tekmi z berlinskim Unionom (1:1), zato je njegova prednost pred leipziškimi biki skopnela na pet točk – do konca je še šest kol –, že v soboto pa čaka Bavarce izjemno zahtevno gostovanje v Wolfsburgu, ki ne sme popuščati v boju za ligo prvakov.To je bila torej neuspešna generalka Bayerna za jutrišnjo povratno tekmo četrtfinala lige prvakov v Parizu, kjer bo lovil zaostanek z 2:3. Zanimivo bo spremljati naslednje tedne v Münchnu, saj trenerjaselijo na klop nemške reprezentance, še močneje je vidno njegovo javno polemiziranje s športnim direktorjem»Škoda, da nismo zmagali, saj smo si zaslužili tri točke. V sistem smo vklopili številne mlade,« je ocenil po remiju Flick, ki je izpustil imena, kakršna sodelni počitek pa so dobiliin