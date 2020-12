Josip Iličić se je vrnil na spektakularen način

Papu Gomez je v zadnjih letih ključni adut Atalante, toda očitno je spor med njim in trenerjem Gasperinijem prehud. FOTO: Marco Bertorello/AFP

se je v velikem slogu vrnil v enajsterico Atalante. Črno-modri so v derbiju kola zmleli Romo prav po zaslugi Kranjčana, čeprav je igral le v drugem polčasu. To je gotovo dobro znamenje za odličnega nogometaša, ki je v zadnjem obdobju zašel na stranski tir »v paketu« z očitno odpisanim velemojstromRoma je zapustila Bergamo na ščitu s porazom 1:4, toda dolgo ni kazalo tako. Rimljani so namreč po prvem polčasu vodili z 1:0, nato pa je treneročitno ocenil, da bi bilo modro angažirati Josipa Iličića, ki ga v zadnjih tekmah s Fiorentino in Juventusom ni bilo v kadru Atalante.»Jojo« je najprej zrežiral gola za(1:1) in(2:1), v 85. minuti je postavil piko na i sijajnemu večeru še z golom, svojim prvim v tej sezoni serie A!