Jubilejna sezona bo zelo izenačena

»Imamo še mlajšo ekipo, kot smo jo imeli. Priložnost bodo dobili tisti, ki so doslej igrali manj. Zdaj so na vrsti, da prevzamejo odgovornost in breme. Verjamem, da bomo nadaljevali skupaj po poti Silika,« pred začetkom jubilejne 30. sezone 1. SFL razmišlja Mile Simeunović, trener Silika, in nekdanji as v futsalu, ki je navduševal v Rusiji in Italiji.

Simeunović bo osmo sezono zapored deloval na Vrhniki, pri Siliku, ki je eden od enajstih klubov, ki bodo igrali v enotni 1. SFL. Je tudi uspešni trener, ki je pred dnevi s svoji fanti osvojil četrti superpokal, uvod v novo sezono v futsalu. Vrhničani so bili za svojo tretjo zaporedno lovoriko v tem tekmovanju vnovič boljši od Dobovca.

Ob Siliku bodo v 1. SFL tekmovali še FK Dobovec (branijo naslov državnega prvaka), KMN Oplast Kobarid, THE Nutrition Extrem, KMN Bronx Škofije, KMN Sevnica, FK Dobrepolje, FK Trzin, ŠD Mlinše, Kix Ajdovščina in PJ Joco KMN Benedikt. Način tekmovanja v rednem delu 1. SFL je dvokrožni. Prvih šest po rednem delu se bo uvrstilo v končnico za prvaka, prvi in drugi neposredno v polfinale, od tretjega do šestega bodo igrali tekme za dve prosti mesti v polfinalu, deveti, deseti in enajsti pa bodo izpadli v 2. SFL.

Iz 1. SFL v ligo prvakov

»Kljub spremembam ima Dobovec še vedno najvišje ambicije,« Simeunović vlogo favorita prepušča Dobovcu, sedemkratnemu državnemu prvaku. »Menim, da smo sestavili konkurenčno ekipo, ki bo dobro delovala. Čaka nas ogromno dela, da se bomo uigrali in začeli igrati, kot sem si zamislil. Vemo tudi to, da bomo za to potrebovali veliko časa, da bomo prišli na želeno raven. Načrtujemo, da nam bo to uspelo do konca oktobra, ko bomo vnovič igrali v glavnem delu lige prvakov,« pa Rok Mordej, nekdanji reprezentančni as, zdaj trener Dobovca, pogleduje v sezono, v kateri bo Dobovec že osmič igral v ligi prvakov. Njegov izkupiček je izjemen: vsakič, torej sedemkrat, se je uvrstil med najboljših 16 ekip v Evropi. Ob tem se bo moral Dobovec dokazovati tudi doma.

Številni odšli na Hrvaško

Poznavalci vedo povedati, da liga zagotovo ne bo tako kakovostna, kot je bila, bo pa zato toliko bolj izenačena. Številni izvrstni slovenski igralci, prednjačili so reprezentanti, so se iz Dobovca in Silika, ki sta v prejšnji sezoni igrala v finalu 1. SFL, preselili v hrvaške klube, ki imajo precej višjo finančno podlago kot slovenske sredine.

Iz Dobovca so se v hrvaško ligo preselili trener Kujtim Morina ter igralci Klemen Duščak (v Makarsko), Žiga Čeh (v Reko) in Hrvat Patrik Pasariček. Tudi Siliko je doživel podobno usodo: na Hrvaško sta odšla reprezentanta Max Vesel (Reka) in Uroš Đurić (Olmissum Omiš), v Avstrijo dosedanji kapetan Nikola Jandrić. Na Hrvaškem bo še naprej igral Alen Fetić, zdaj se mu je na Reki pridružil še reprezentančni trio Čeh, Vesel in Teo Turk, v Osijek se je iz Italije preselil tudi reprezentant Nejc Hozjan.

Slovenski klubi bodo morali v prihodnje še več več časa in sredstev nameniti mladim in njihovemu razvoju. V tej luči gre razumeti tudi potezo THE Nutrition Extrema, ki je v svoje vrste za vodenje selekcije U17 pripeljal kar selektorja članov in U19 Tomislava Horvata.