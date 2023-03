Julian Nagelsmann ostaja na Bayernovem plačilnem seznamu

Nemški nogometni prvak in velikan Bayern je za trenutek znova postal FC Hollywood. Včerajšnja odstavitev trenerja Juliana Nagelsmanna, ki ga je vest o tem, da so ga vodilni možje prekrižali, sprejel na krajšem zimskem odmoru s srčno izbranko, je bila nenadna in presenetljiva.

Toda 35-letni strokovnjak, ki je že vso sezono hodil po robu, prestopil pa ga je s porazom v Leverkusnu, zaradi česar je vrh lestvice zavzela Borussia Dortmund, ne bo točil solz. Z Bayernom ima sklenjeno pogodbo do leta 2026 in osem milijonov evrov letne plače. Zavaroval se je tudi s primerno klavzulo, po kateri bi mu v primeru odstavitve pred iztekom prvih dveh sezon – do julija, pripadla visoka odškodnina. Neuradno več kot dvomestni znesek v milijonih evrov. Bayern se je zato odločil, da ga uradno še ne bodo odstavili in bo največ do julija na njegovem plačilnem seznamu ali do njegove sklenitve pogodbe s kakšnim drugim klubom. Tudi ta naj bi bil že znan. Pri londonskem Tottenhamu naj bi se poleti razšli z Antoniom Contejem, nasledil pa bi ga Nagelsmann. Nekdanjega trenerja Leipziga in Hoffenheima bo pri Bayernu najverjetneje zamenjal Thomas Tuchel.