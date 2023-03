Nogometni bogovi sporočajo Guardioli: Pot na vrh bo odisejada

V nadaljevanju preberite:

Odprt žreb brez nosilcev, nacionalnih ali drugih omejitev, je najbolj pošten, a tokrat jo je zares zagodel favoritom v Uefini ligi prvakov. Ples kroglic v Nyonu je namreč združil glavna favorita na stavnicah, Manchester City in Bayern, ter branilca naslova Real Madrid in Chelsea. Jasno je, da bo v finalu 10. junija v Istanbulu zaigral tudi nekdo, ki mu pred sezono nihče ni pripisoval velikih možnosti. Če ne bo to Benfica, bomo v zadnjem dejanju evropske klubske sezone videli italijanskega predstavnika.