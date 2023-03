Bavarci s tremi napadalci proti M&M, Müller se ne strinja z Mbappejem

V nadaljevanju preberite:

Pred dvema tednoma je na Anfieldu v ponovitvi finala Uefine lige prvakov padlo sedem golov, kar pet ji je zabil branilec naslova Real, in prav toliko so jih rdeči zabili, ko so v nedeljo stresli jezo nad Manchester Unitedom v premier league. Ker je malo verjetno, da bo Liverpool uprizoril precedenčni preobrat v Madridu, gre sloves osrednje povratne tekme osmine finala nocojšnjemu derbiju med Bayernom in Paris Saint-Germainom. Se bo PSG še enkrat obrisal pod nosom v lovu na najbolj žlahtno lovoriko v evropskem klubskem nogometu?