Juventus in Inter nista bila tako nizko že 55 let

Italijanski klubski nogomet ne najde poti do obdobja okrog preloma tisočletja, ko je vladal stari celini. V tej sezoni spremljamo dodatne »spremembe« v tamkajšnjem prvenstvu serie A. Prvič po 55 letih se bo zgodilo, da bosta velikana Juventus in Inter zunaj vodilne peterice na lestvici po odigranih desetih kolih.

Prvič po sezoni 1995/96 sta zunaj peterice po devetih kolih – tedaj je osvojil scudetto Milan s trenerjem Fabiem Capellom –, konec tedna se bo to zgodilo še po desetih kolih. Lestvica je namreč zgovorna: Napoli 23, Atalanta 21, Lazio, Udinese in Milan po 20, Roma 19, Inter 15, Juventus 13.

Juventusu ne gre po načrtu ne v serie A ne v ligi prvakov. Takole je izgubil tudi v Izraelu. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

V sezoni 1967/68 so bili po desetih kolih najvišje (zmaga je tedaj prinašala dve točki): Milan in Napoli po 13, Varese, Torino in Roma po 12. Juventus in Inter sta kotirala na 8. mestu z 8 točkami, sezono pa sta končala na 3. oziroma 5. mestu. Po 30 kolih si je tedaj naslov prvaka pripisal Milan z legendarnim Giannijem Rivero.

Milan je v isti sezoni osvojil tudi pokal pokalnih zmagovalcev – tega so leta 1999 integrirali v pokal Uefa, slednjega pa leta 2009 preimenovali v evropsko ligo –, potem ko je v finalu v Rotterdamu premagal Hamburg z 2:0 (53.000; Kurt Hamrin 2).