Ronaldo spregovoril: Osupnilo me je število sporočil, ki sem jih prejel

Neverjetno popotovanje

Juventus je imel z Ronaldom velike načrte v ligi prvakov, a se je evropskemu naslovu najbolj približal z uvrstitvijo v četrtfinale leta 2019, ko je bil od stare dame boljši Ajax. Sledila sta še dva boleča poraza v osmini finala (Lyon, Porto). FOTO: Miguel Medina/AFP

Ronaldova prva izjava: United je imel vedno posebno mesto v mojem srcu

Moise Kean iz Evertona v Juventus Italijanski reprezentant Moise Kean se iz Evertona seli v Juventus, je po potrditvi prestopa Ronalda v Manchester United sporočil italijanski nogometni prvoligaš iz Torina. Enaindvajsetletnik bo dve leti igral kot posojen igralec, potem bo lahko pogodba, ki naj bi bila vredna 20 milijonov evrov, postala trajna. Napadalec, ki je bil rojen staršem iz Slonokoščene obale v Italiji, je po igranju za oba torinska velikana Torino in Juventus (posodil ga je v Verono) leta 2019 prestopil v Everton, kjer je na 32 tekmah dosegel le dva gola. Zato so ga lani Angleži posodili Paris Saint-Germainu, kjer je dosegel 17 golov v 41 nastopih. Kean je bil v petek ponovno deležen tudi vpoklica v italijansko reprezentanco za naslednje kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo. Evropski prvaki Italijani s popolnim izkupičkom devetih točk vodijo v skupini C.

Belo-črni iz Torina so potrdili, da je prestopvreden 15 milijonov evrov, dodatnih osem milijonov bi lahko prejeli prek dodatkov, ki pa so odvisni od Ronaldove uspešnosti v novem (starem) klubu. Približno toliko naj bi znašala tudi letna plača enega najboljših nogometašev doslej.Šestintridesetletni Ronaldo je na Old Traffordu igral že med letoma 2003 in 2009. Petkratni dobitnik zlate žoge je doslej osvojil 30 velikih lovorik v karieri, vključno s petimi naslovi v ligi prvakov, štirimi klubskimi svetovnimi naslovi, sedmimi naslovi prvakov v Angliji, Španiji in Italiji ter naslovom evropskega prvaka s Portugalsko.Poklicno kariero je začel pri Sportingu, zatem je sledilo uspešno obdobje pri Unitedu, od koder je leta 2009 prestopil k madridskemu Realu, od tam pa leta 2018 k Juventusu.Postal je že najboljši strelec v zgodovini lige prvakov (134), Reala (450) in evropskih prvenstev (14). S Portugalsko bo v sredo igral v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Irski in naslednji teden proti Azerbajdžanu, vmes pa je še prijateljski obračun s Katarjem. Na teh tekmah lahko postane absolutni rekord po številu golov za reprezentanco, ki si ga deli z nekdanjim iranskim napadalcem(109).»10. julija 2018 sta se poti ikon evropskega in svetovnega nogometa združili. 10. julija 2018 je Cristiano Ronaldo postal igralec Juventusa in tako je oživela prekrasna naveza. Danes, tri leta kasneje, 133 nastopih, 101 golu in 5 trofejah, se to poglavje zapira. Danes se poti CR7 in Juventusa ločujejo,« so zapisali na uradni spletni strani Juventusa.Spominjali so se Ronaldovega prihoda v Torino, ko je bilo v zraku čutiti »naelektrenost največjih dni«, ki se vtisnejo v spomin vseh. Navijači so Portugalca »sprejeli kot kralja«, v pričakovanju velike zgodbe, ki jo je Portugalec z njihovo pomočjo tudi spisal, so dodali Torinčani.Izpostavili so tudi nekatere njegove rekorde – je prvi član Juventusa v zgodovini, ki je v svojih prvih treh sezonah v klubu dosegel najmanj 100 golov v vseh tekmovanjih. Nihče v času, ki ga je preživel v serie A, tudi ni dosegel več golov od Portugalca (81). Z osvojenim naslovom najboljšega strelca sezone mu je kot prvemu ta podvig uspel v treh različnih prvenstvih (italijanskem, angleškem in španskem).»Nepozabnih trenutkov, ki smo jih doživeli skupaj, je veliko. Lahko jih navajamo, ponovno doživimo ali o njih pripovedujemo, a to ne bi imelo smisla, ker bo imel vsak svoj poseben spomin, povezan s CR7. Vsak se bo po svoje za vedno spominjal dela poti, ki smo jo prehodili skupaj. Danes se ta vez, ki se je rodila 10. julija pred tremi leti, prekinja, a tisto, kar je bilo, ostaja zapisano. Bilo pa je to neverjetno popotovanje,« še piše v sporočilu za javnost.Povsem drugačno je razpoloženje v Manchestru, kjer so na zadnji dan prestopnega roka potrdili podpis dveletne pogodbe z legendo kluba z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.»Manchester United z izjemnim zadovoljstvom potrjuje podpis dveletne pogodbe s Cristianom Ronaldom z možnostjo podaljšanja še za eno leto,« so sporočili rdeči vragi in postregli tudi s prvo izjavo 36-letnega zvezdnika po povratku na Old Trafford.»Manchester United je klub, ki je imel vedno posebno mesto v mojem srcu, osupnilo me je število sporočil, ki sem jih prejel od petkove objave. Komaj čakam, da bom zaigral na Old Traffordu pred polnim štadionom in spet videl vse navijače. Veselim se, da se bom priključil ekipi po mednarodnih tekmah in upam, da je pred nami zelo uspešna sezona,« je v uradni izjavi povedal Ronaldo.Na klopi Uniteda ga čaka nekdanji soigralec, ki je poleg igralskih izpostavil tudi človeške kvalitete novega (starega) člana kluba.»Pri opisovanju Cristiana ti zmanjka besed. Ni le prekrasen igralec, je tudi izvrstno človeško bitje. Da imaš to željo in zmožnosti igrati na vrhunski ravni tako dolgo časa, moraš biti zelo posebna oseba. Ne dvomim v to, da nas bo še naprej navduševal s svojimi izkušnjami in bo tako zelo ključen za mlade igralce v ekipi. Ronaldov povratek dokazuje edinstven mik tega kluba in absolutno sem navdušen, da prihaja domov, tja, kjer se je vse začelo,« je dejal Solskjaer.