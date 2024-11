Juventus ugnal Bijolov in Lovrićev Udinese

Nogometaši Juventusa so na tekmi 11. kola italijanskega državnega prvenstva v gosteh ugnali Udinese z 2:0. Pri slednjemu je Jaka Bijol prejel rumeni karton in igral do 88. minute, Sandi Lovrić pa je odigral prvi polčas. Davida Pejičića ni bilo v kadru Videmčanov.

V državnem prvenstvu še neporažena stara dama iz Torina je upravičila vlogo favorita in se po peti zmagi prebila na drugo mesto. Juventus je v Vidmu povedel v 19. minuti, ko so si domači zabili avtogol. Nesrečnik je bil Maduks Okoye. Osem minut pred odmorom je na 2:0 povišal Nicolo Savona in postavil končni izid dvoboja.

Slovenski reprezentančni branilec Bijol je na zelenici preživel 88 minut in v 48. prejel rumeni karton. Sandi Lovrić, ki je dvoboj začel v prvi enajsterici, pa je po odmoru ostal v slačilnici.