Kaj bo hamburški ples kroglic prinesel Sloveniji?

Slaba dva tedna po zmagi nad Kazahstanom bo slovenska izbrana vrsta danes dobila tekmece v skupinskem delu evropskega prvenstva v Nemčiji prihodnje leto. Nogometaše v prvi vrsti zanimajo tekmeci, navijače pa prizorišča tekme izbrane vrste Matjaža Keka. Možnih kombinacij je veliko, morda bo slovenski strokovni štab na zadnjega tekmeca čakal vse do 26. marca.

Za 20 od 24 reprezentanc se je najkasneje 22. novembra kvalifikacijski ciklus zaključil, pozornost pa usmerila proti zaključnemu delu evropskega prvenstva, ki bo od 14. junija do 14. julija prihodnje leto potekalo v 10 nemških mestih. Gostitelji so na EP avtomatično uvrščeni, zadnje tri udeležence bodo dale spomladanske dodatne kvalifikacije.

Današnji žreb se bo s slovesnostjo v hamburški filharmoniji začel ob 18. uri, ples kroglic nekaj minut kasneje, po napovedih prirediteljev bo Slovenija tekmece poznala najkasneje malo pred 19. uro zvečer. Slovenska reprezentanca je po zaslugi uvrstitve na Uefini lestvici uvrščena v tretji kakovostni boben, dobila bo dva višje rangirana nasprotnika in enega nižje, a ta ne bo nujno »lahek«. V četrtem bobnu so namreč Italija, Švica, Srbija in trije zmagovalci dodatnih kvalifikacij, iz četrtega bobna tako lahko Slovenija v najslabšem, a najbolj atraktivnem primeru za tekmeca dobi aktualne branilce evropske krone Italijane.