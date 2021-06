Kane? Škotski branilci so ga pospravili v žep

Harry Kane se ni znašel v napadu. FOTO: Matt Dunham/AFP

Anglija je doživela žvižge, Škotska pohvale za točko, na domačega kapetanase je vsul plaz kritik, potem ko se je samo sedemnajstkrat dotaknil žoge, preden je moral v 74. minuti zapustiti zelenico Wembleyja.Analitiki opozarjajo, da sistem, zgrajen okrog Kana ne deluje, kar potrjuje tudi statistika. Anglija je proti kakovostno omejeni Škotski sprožila en sam strel v okvir vrat in skupaj šest strelov. Šestdesetodstotna posest je bila jalova, trije levi so bili brez zob. Proti Češki se bo moralo marsikaj spremeniti v igri četeki se preveč drži šablone.Med kritiki je bil nekdanji reprezentant, ki je dejal, da ta reprezentanca naslova ne bo prinesla domov. Posebej je bil neprizanesljiv do napadalca Tottenhama, prvega strelca premier league. »Škotski branilci so ga pospravili v žep. Kane je bil bleda senca igralca, kot ga poznamo. V obeh tekmah je bil nezainteresiran. Res pa je tudi, da ni dobil uporabnih žog. Kakor koli že, ta sistem ne deluje.,« je dejal Souness.Anglija bo zadnjo tekmo prvega dela odigrala proti Češki, morebitni poraz bi jo lahko celo stal napredovanja v osmino finala.https://twitter.com/5liveSport/status/1406159313798713344