Kane zadel za zgodovino, Arsenal prvi

Na prvi tekmi 3. kroga angleške nogometne lige je londonski Tottenham z 1:0 premagal Wolverhampton. Edini zadetek na tekmi je dosegel angleški napadalec Harry Kane. Njegov klubski rival iz severnega Londona, Arsenal, je na današnji zadnji tekmi brez težav s 3:0 premagal povratnika med elito Bournemouth in skočil na vrh lestvice.

Kane je za Tottenham dosegel že 185. zadetek in postavil ligaški rekord za največ doseženih golov za en klub. Zdaj ima enega več od nekdanjega igralca Manchester Cityja, Argentinca Sergia Agüera.

Arsenal ostaja pri stoodstotnem izkupičku. Na tretji tekmi so Londončani vpisali še tretjo zmago. Na gostovanju pri Bournemouthu so slavili s 3:0. Dva zadetka je prispeval norveški vezist Martin Odegaard, enega pa branilec William Saliba.

Do svoje prve zmage v sezoni so prišli nogometaši Crystal Palacea, ki so pred domačimi navijači premagali Aston Villo s 3:1. Še en povratnik med elito Fulham nadaljuje z dobrim uvodom v sezono. Danes je bil doma s 3:2 boljši od Brentforda. Tako eni kot drugi se zaenkrat nahajajo zelo visoko na ligaški lestvici. Fulham je četrti, Brentford pa peti.

Harry Kane je prinesel tri točke Tottenhamu.

Poleg Arsenala pa so drugo današnjo gostujočo zmago zabeležili nogometaši Southamptona. Z 2:1 so premagali Leicester, ki še vedno išče svojo prvo zmago v sezoni. Zaenkrat imajo lisice le eno osvojeno točko. Edini sobotni obračun, ki ni ponudil zmagovalca je bil v Liverpoolu. Domači Everton in še tretji povratnik med prvoligaško druščino Nottingham Forest sta se razšla z neodločenim izidom 1:1.

Derbi 3. kroga bo jutri zvečer med najboljšima kluboma v Angliji, Manchester Unitedom in Liverpoolom, ki nista dobro štartala v sezono.