Kane zavrača očitke javnosti: Nimam nobenih težav

Pojavljala so se namigovanja, da Harry Kane ni dovolj dobro pripravljen in da je na njegove predstave vplivala tudi napovedana selitev iz Tottenhama. Na tekmi s Škotsko se je žoge po podatkih časnika The Guardian dotaknil le 19-krat. Selektor Gareth Southgate je kapetana zamenjal tako na uvodni preizkušnji s Hrvaško (1:0) kot ob remiju s sosedi Škoti (0:0), ko je po mnenju mnogih deloval vse prej kot poln energije ob odhodu z zelenice.



»Gareth ima pravico do sprememb, za katere misli, da so najboljše za ekipo,« je Kana, ki ga je v zadnjih minutah na zelenici zamenjal napadalec Manchester Uniteda Marcus Rashford, citiral The Guardian. »Kar smo se naučili iz prejšnjih turnirjev je, da je ključno doseči vrhunec ob pravem trenutku. Najboljši trenutek za kaj takšnega so izločilni boli in nato, upajmo, le še nadaljuješ od tam naprej,« dodaja kapetan in otrok londonskega Tottenhama.



Ta je z rojaki na zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji igral v polfinalu, kjer so Angleže na koncu po podaljšku ustavili Hrvati. Po vzpodbudnem začetku turnirja na domačem Wembleyju in zmagi nad »ognjenimi«, za katero je z golom v drugem polčasu poskrbel Raheem Sterling, je sledila veliko bolj zadržana predstava v obračunu s Škoti, ki so bili morda celo bližje zmagi kot favorizirani tekmeci.

Počuti se tako dobro kot v najboljših trenutkih klubske sezone

»Morda so bili v Rusiji trenutki, ko smo se bližali četrtfinalu in polfinalu, ko nisem bil tako nabrušen, kot bi si želel biti. Na koncu nismo prišli do tja, do koder smo želeli, morda je deloma razlog tičal tudi v tem. Gre za to, da poskušaš vse člane ekipe ohraniti pripravljene in nabrušene kot se le da. V mojem primeru sta za mano dve težki tekmi, a gre za to, da zagotovimo, da bom pravi za vse ostale. Nisem imel nobenih težav. Nisem čutil, da telesno nisem nared za tekmo. Če sem pošten, je bil občutek tak, kot v najboljših trenutkih minule sezone,« je nadaljeval Kane.



Najboljši strelec ruskega šampionata je na euro 2020 prišel z odmevno napovedjo, da želi zaradi nekonkurenčnosti na najvišji ravni zapustiti Tottenham, klub svojega otroštva, a pravi, da špekulacije glede njegovega naslednjega delodajalca niso imele vpliva na predstave.



»Če je to kaj vplivalo? Absolutno ne. Vsa moja osredotočenost je usmerjena v to, kako lahko pomagam tej ekipi in kako smo lahko uspešni na tem turnirju. Razumem, da se s stališča medijev pojavljajo špekulacije, a povsem sem osredotočen na mojo nalogo tukaj,« še pravi Kane, ki ga z rojaki čaka še tekma s Češko. Le zmaga zagotavlja prvo mesto in s tem tekmo osmine finala v domačem Londonu, ki ga bodo morali ne glede na razplet skupinskega dela zapustiti tudi za morebitno tekmo četrtfinala.



»Vsi od napada do obrambe se ponašamo z dejstvom, da ne prejemamo golov, zdaj pa čutim, da se lahko izboljšamo v napadalni tretjini in igramo malce bolj tekoče in svobodno ter si ustvarimo nekaj več priložnosti. Potem smo lahko močna ekipa,« je še povedal Kane.

