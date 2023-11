Kapetan Oblak: Čakam od 2016, čas je za zadnjo stopničko

V nadaljevanju preberite:

Kapetan slovenske nogometne reprezentance in prvi zvezdnik Jan Oblak pred mikrofone novinarjev ne stopi prav pogosto. A ko gre najbolj zares, v dobrem ali slabem, je Oblak prvi, ki breme prevzame na svoja pleča. »Zato je kapetan,« je bil jasen selektor Matjaž Kek. Ko je po hudem porazu s Srbijo (4:1) v Beogradu v slačilnici zvonil alarm, je bil Oblak tisti, ki je miril strasti. Ko slabo leto in pol kasneje slovenska javnost pričakuje ugoden ponedeljkov izid proti Kazahstanu in preboj na EP, je kapetan znova v ospredju.

»Pričakovanja? Vsi smo želeli, da bi bili do zadnje tekme v igri za euro. Kvalifikacije do danes smo dobro oddelali, manjka pa še zadnja tekma, komaj čakam, da se začne. Prepričan sem, da bo ekipa dala vse od sebe za skupni cilj, ki si ga vsi zelo želimo, verjamem, da nam bo uspelo,« je bil miren, a prepričljiv vratar Atletica in nesporna št. 1 v slovenski izbrani vrsti.