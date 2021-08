Olimpija in Domžale s slabimi obeti v Stožicah

Olimpija nenevarna na Azorih

Olimpija je šele sinoči ob 22.30 začela za eno uro preloženo tekmo proti Santa Clari na Azorih na Portugalskem. Igralci Save Miloševića so izgubili z 0:2 (0:2). Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Ljubljani. Domači so tekmo pričakovano začeli odločneje in v uvodnih minutah Olimpiji niso pustili kake resne akcije. Sami pa so nekajkrat zagrozili, povedli pa v 14. minuti, ko je iz bližine zadel Carlos po podaji Jeana Patrica z leve strani. Tudi po zadetku Olimpija ni mogla priti do prave igre, Portugalci so prevladovali in v drugi minuti sodniškega dodatka prvega polčasa podvojili prednost, ko je po kotu z desne stani iz bližine zadel bočni branilec Mansur. V 62. minuti je Uroš Korun kot zadnji igralec igral z roko, zaradi česar ga je glavni sodnik izključil. Takoj zatem je s prostega strela premalo natančno meril Lincoln, to pa je bila hkrati tudi zadnja nevarnejša akcija tekme.



Vikingi vedno korak spredaj

Enes Alić je poskrbel za edini lep trenutek domžalske predstave na Norveškem. FOTO: NK Domžale/Facebook

Rosenborg Trondheim : Domžale 6:1 (4:1)

Štadion Lerkendal, gledalcev 8000, sodnik Bolko (Ukr).



Strelci: 1:0 – Andersson (Holse, 7), 2:0 – Islamović (Hoff, 23), 3:0 – Islamović (Ceide, 34), 4:0 – Reitan (Ceide, 40), 4:1 – Alić (44), 5:1 – Islamović (Ceide, 46), 6:1 – Holm (Reitan, 86).



Rosenborg: Hansen; Andersson, Hovland, Eylofsson, Reitan; Tagseth (od 60. Skarsem), Tettey, Hoff (od 81. Konradsen); Ceide, Islamović (od 81. Molins), Holse (od 60. Holm); Domžale: Mulalić; Karić, Vuklišević (od 46. Kait), Klemenčič (od 82. Dobrovoljc); Alić, Markus (od 66. Martinović), Husmani, Jakupović (od 82. Saitoski), Žinić; Ibričić, Podlogar (od 82. Vuk); streli: 13:7; na vrata: 8:3; posest žoge v %: 54:46; koti: 2:4; prekrški: 11:10.

Santa Clara : Olimpija 2:0 (2:0)

Štadion Sao Miguel, sodniki: Lechner, Kolbitsch in Gutschi (vsi Avstrija).

Strelca: 1:0 Carlos (14.), 2:0 Mansur (45.).

Santa Clara: Pereira, Mansur, Villanueva, Joao Alfonso, Rafael Ramos (od 84. Rodrigues Romao), Carvalho (od 74. Rui Correa), Morita, Lincoln, Jean Patric (od 64. Costa), Crysan (od 74. Rui Costa), Carlos (od 84. Ricardinho).

Olimpija: Vidmar, Pavlović, Crnomarković, Korun, Boakye, Tomić, Kapun, Kurež (od 61. Sešlar), Elšnik (od 61. Andrejašič), Aldair Djalo, Nukić (od 67. Delamea Mlinar).

Rumeni kartoni: Crysan, Carlos, Patric; Kapun.

Rdeči karton: Korun (62.).

Rosenborg je nogometni velikan nordijskega sveta. Resda so denimo Göteborg, Malmö ali Brøndby pred njim vidneje opozorili nase elitno evropsko konkurenco, vendar pa je pred približno dvema desetletjema nihče ni tako vidno kot prav sinočnji tekmec Domžal. Tudi slednje sicer ne sodijo v družbo preplašenih palčic, vendar pa včeraj v nalivu hladnega norveškega večera niso imele niti najmanjših možnosti za uspeh.Rosenborg si je z zmago s 6:1 priigral prav mirno popotnico za revanšo v Sloveniji. Povratna tekma Domžale vs. Rosenborg bo v Stožicah. Tu so nogometaši »rumene družine« nekoč že pokazali zobe Freiburgu, članu prestižne nemške bundeslige, potem ko so ga izločili, pa so se še prav konkurenčno pomerili s slovitim Marseillem, Takrat jih je na največjem slovenskem štadionu spodbujalo 10.000 gledalcev, žal pa so to le lepi spomini, ozračje bo v torek ob zaostanku petih golov povsem drugačno ...Evropska nogometna zgodba Rosenborga iz Trondheima pa je še precej bolj pisana. Med letoma 1995 in 2007 je kar enajstkrat nastopil v skupinskem delu lige prvakov, premagoval Real Madrid, Borussio Dortmund, Juventus, Milan itn. In tako suvereno kot nekoč se je postavil na igrišču od prve minute tudi sinoči, ko je bilo ob vsem upanju na zasuk kmalu jasno, da tu za rumeno-modre ne bo prav veliko priložnosti.Vedno znova so bili vikingi za korak hitrejši, spretno so izkoriščali manevrski prostor in ko so že na polovici prvega polčasa vodili z 2:0, nakar so v četrt ure zadeli še dvakrat, je gostom iz osrednjega dela Slovenije grozil pravi športni polom. Delno ga je nato vsaj v zadnjih trenutkih pred odmorom ublažilz zelo lepim strelom pod prečko za edini domžalski gol tega večera, toda komaj se je drugi polčas začel, že je črnogorski reprezentantz golom za 5:1 napovedal, da se skandinavski stroj še ni ustavil.Na štadionu ni bilo nekega peklenskega ozračja, so si pa privrženci domačih črno-belih ob vsakem golu dali duška in tako sredi tekme razmišljali o naslednjem kolu kvalifikacij za to novoustanovljeno konferenčno ligo. Poskuse domžalskih akcij so gostitelji spretno in hitro ustavljali. ob končnem izidu 6:1 pa so vpisali eno svojih višjih evropskih zmag in navijače spomnili na tiste omenjene veličastne večere. Danes je Trondheim daleč od lige prvakov, toda očitno še vedno dovolj močan, da vstopi vsaj v to novo tekmovanje. Po takšnem zaostanku bi namreč Domžalčane za napredovanje v odločilno kolo kvalifikacij rešil le še čudež.