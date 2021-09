Karim Benzema je na Santiagu Bernabeuu pisal zgodovino

Brnailec naslova španskega prvaka Ateltico Madrid in Jan oblak sta se zmage veselila v deveti minuti sodnikovega dodatka. FOTO: Juan Medina/Reuters

Atletico Madrid je v Barceloni v prvi današnji tekmi 4. kroga elitne španske nogometne lige s Slovencemv vratih premagal tamkajšnji Espanyol z 2:1 (0:1) in ima 10 točk, tako kot Valencia in Real Madrid in Real Madrid. Slednji vodi pred Valencio in Atleticom.Real Madrid je ob vrnitvi na prenovljeni štadion Santiago Bernabeu v drugem polčasu strl odpor ekipe Celta Vigo. Ta je dvakrat vodila, uspešna sta bila(4.),(31.), ob polčasu je bilo 2:1 za goste. Za Real je v prvem delu zadelv 24. minuti, nato pa je vratarja gostov premagal še dvakrat v 46. in 87. minuti iz bele pike. Uspešna sta bila tudi(54.) in(72.).Valencia je s 4:1 na gostovanju odpravila Osasuno, čeprav je bila od 8. minute v zaostanku po lepem strelu. Nato pa so po vrsti zadeli(26.), z avtogolom(51.),(55.) in(73.).V Barceloni je Oblaka v 40. minuti premagal. V 79. minuti je izenačil. Odločilni gol za branilce španskega naslova je zabilv 99. minuti dvoboja.Pet minut pred koncem polčasa je Raul de Tomas zadel z glavo v osrčju kazenskega prostora gostov in žogo poslal v spodnji desni kot vrat Oblaka. Po akciji s kota mu je za prvi gol Espanyola v tej sezoni podalCarrasco se je 11 minut pred koncem dvoboja dobro znašel in z levo nogo iz težkega položaja poslal žogo v mrežo domačih. V izdihljajih tekme, že v deveti minuti sodnikovega dodatka, je Lemar z leve strani kazenskega prostora v odločilni gol pretvoril podajo Carrasca.Real Sociedad je z 2:0 in dvema goloma(71. in 84.) prav tako na tujem Cadiz. Začasno se je na vrh razpredelnice v soboto zavihtel Athletico iz Bilbaa, ko je doma premagala Mallorco z 2:0. Bilbau sta zmago z goloma v 68. in 74. minuti zagotovilain. Pri obeh zadetkih je bil podajalec. Obe ekipi sta bili doslej neporaženi. Pred tem sta se Levante in Rayo Vallecano razšla z 1:1.Krog bosta v ponedeljek končala obračuna Getafe – Elche (20.00) in Granada – Betis Sevilla (22.00). Tekmi Villarreal – Alaves in Sevilla – Barcelona so preložili.