Kdo bo izplačal Miloševića?

Savo Milošević ni bil po godu Milana Mandarića, ampak poslovnež ne bo več izbiral novega trenerja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Boštjan Blažinčič je prvi kandidat za poslovnega direktorja Olimpije. FOTO: Jožže Suhadolnik/Delo

Dino Skender je prvi kandidat Mladena Rudonje. FOTO: Leon Vidic/Delo

V pospešenem ritmu se je začela primopredaja poslov in upravljanja NK Olimpija, ki bo šla (uradno sicer 18. t. m., ko bo seja volilne skupščine) iz rokv roke nemškega poslovneža z nepremičninami. Ni skrivnost, da bo vse niti športne politike vodil nekdanji športni direktor Mladen Rudonja.Milan Mandarić je še v ZDA, medtem se je kadrovanje pri Olimpiji že začelo. Poraz v pripravljalni tekmi na Reki proti tamkajšnjemu prvoligašu s teniških 1:6 je dobil bliskovito nadaljevanje v obliki odstavitve trenerja. Toda poraja se vprašanje, kdo ga je odstavil? Milošević je bil zaradi neprepričljivih izidov in iger že dlje časa Mandarićeva »strelna tarča«, toda tudi draga. Nekdanji odlični napadalec in srbski reprezentant, ki je v Mariboru s svojimi odločitvami zasenčil vijolične tekmece, je s svojimi pomočniki klub (ali Mandarića) mesečno stal vsaj 50.000 evrov. Zato ni povsem jasno, kdo bo plačal odškodnino za predčasno prekinitev pogodbe, in ali ni morda odškodnina za odstavitev že všteta v pet milijonov evrov prodajnega zneska za pravice upravljanja Olimpije.Zdaj so oči Olimpijinih navijačev uprte tudi v Rudonjo. Prve vidne kadrovske poteze še ni povlekel, a je vpleten pri vsaj dveh »nevidnih«: v Ljubljani že čaka na svojo drugo priložnost njegov trenerski vojščak in pozimi odstavljeni trener. Še bolj sporna, ki je že bila javna, je napoved prihodana položaj poslovnega direktorja. Nekdanji predsednik NK Krško je v obdobju svojega predsedovanja, ki ga je zaznamoval tudi z uvrstitvijo v 1. SNL, v klub pripeljal "švicarske" vlagatelje, zaradi česar je pozneje prišlo do "mešetarjenja" z nogometaši. Po razhodu s posavskim klubom (ko je izgubil notranjo bitko za oblast) je svojo nogometno udejstvovanje letos poleti nadaljeval pri velenjskem Rudarju.Po organizacijskem zgledu med MM Šport d.o.o in NK Olimpija Ljubljana je organiziran tudi Rudar. Oziroma, 76-odstotni upravljalski delež ima FC Rudar d. o. o., katerega uradni zastopnik je Boštjan Blažinčič. Zavarovalniški agent, ki je bil nekaj časa tudi direktor Zavarovalnice Sava v Posavju, ima tudi svojo nogometno agencijo 433 Sport Agency.Prav angažma v Velenju bi lahko bil sporen pri njegovi uradni vlogi pri Olimpiji in bi lahko pomenil kršitev 50. člena statuta NZS, ki pravi: Nobena fizična in pravna oseba, vključujoč povezane osebe in podružnice, ne sme izvrševati prek lastništva, upravljanja, opravljanja kakršne koli funkcije ali na katerikoli drugi način neposredni ali posredni vpliv ali nadzor na več kot en nogometni klub ali na z njimi povezane pravne osebe, kadar koli bi lahko bila ogrožena integriteta tekme ali tekmovanja.