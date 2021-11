Matjaž Kek in njegov kolega po zmago v Trnavi, uspe lahko le enemu

V nadaljevanju preberite:

Kaj bo prinesel zadnji velik izziv slovenske nogometne reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju? Reprezentanti imajo na voljo vse, kar je treba za nemoteno pripravo na zadnje letošnje gostovanje v majici Slovenije. Z Brnika so se odpravili v Bratislavo z airbusom A320 s 180 sedeži, v katerem je bilo toliko prostora, da bi Matjaž Kek na njem lahko opravil tudi generalko za drevišnjo tekmo, četudi je z reprezentanco celoten vrh NZS. Spomin na zadnjo tekmo na štadionu v Trnavi je boleč. Srečko Katanec je v boju za SP 2018 tu ostal praznih rok v izdihljajih tekme, potem ko je spodrsnilo Benjaminu Verbiču – ta je kljub opozorilu selektorja izbral napačno obutev – in so Slovaki zabili edini gol. Preverite, s kom bo napadel Slovake selektor Kek.