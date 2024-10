Kek: Iščem značajske ljudi, ki želijo delati z nami

V nadaljevanju preberite:

Almati je bil prizorišče četrte tekme slovenske nogometne reprezentance v tej sezoni Uefine lige narodov. Slovenci so se dobro odzvali na visok poraz v Oslu (0:3) in po zmagi proti Kazahstanu realno ostajajo v igri za eno od prvih dveh mest v skupini lige narodov B3, s čemer bi si zagotovili najmanj obstanek na tej ravni tekmovanja. Slovenska igra ni bila spektakularna, toda pod črto štejejo točke in pravi odziv na poraz na Norveškem.

»Akcijo smo končali pozitivno, gotovo pa je za menoj eden najtežjih tednov v karieri. Upam, da bo novembrski del te sezone mirnejši, reprezentanca pa si gotovo zasluži močno podporo,« je po tekmi povedal selektor Matjaž Kek in dodal: »Ne delujem dobro v zadevah, ki ne zadevajo igrišča. To se nam ne sme dogajati, NZS ne sme dovoliti, da se nam to ponovi. Do naslednje akcije nam ne bo lahko. Treba je poiskati prave ljudi, ki želijo delati z nami in ki imajo pravi značaj. Najbrž smo vsi naredili napako, ker se je to zgodilo na ta način. Zato sem še bolj vesel, da smo zmagali na naš način in to tam, kjer smo morali zmagati. To so zelo težke tekme.« Kek je imel v mislih odhod pomočnika Boštjana Cesarja dan pred poletom v Oslo, zanesljivo bo o tem v prihodnjih tednih prelitega še veliko črnila.