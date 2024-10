Slovenci osvojili dragoceno točko na Dunaju, EP je zelo blizu

Slovenski nogometni reprezentanci do 21 let je uspel še en podvig. Tudi na Dunaju so ostali neporaženi, po remiju z 1:1 je Slovenija ostala na vrhu kvalifikacijske skupine H in bo v njej zasedla najmanj drugo mesto. Če bo to že dovolj za neposredno uvrstitev na evropsko prvenstvo 2025, bo pokazal razplet v ostalih skupinah.

Zasedba Milenka Ačimovića je še enkrat več pokazala odlično igro, na Dunaju se niso ustrašili priložnosti za preboj na evropsko prvenstvo 2025, proti domači zasedbi so iztržili remi z 1:1 in za nekaj časa znova skočili na vrh skupine H. Slovenija je bila že v prvem polčasu boljši nasprotnik, dve lepi priložnosti je zapravil Enric Ostrc, dvakrat je po predložkih Svita Sešlarja z glavo mimo gola meril tudi Marko Ristić.

Prvi polčas se je končal brez golov, v drugem pa je Avstrija prišla do vodstva z enajstmetrovko, potem ko je Srđana Kuzmića žoga v kazenskem prostoru zadela v roko. Slovenci se niso zmedli, nadaljevali so s kombinatorno igro in na 1:1 je izenačil Nejc Gradišar.

Dišalo je po slovenski zmagi

Slovenci so zadeli tudi za 2:1, a je bil gol Marcela Ratnika zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. V zadnjih 10 minutah so se osredotočili na obrambo in brez hujših težav zdržali ter osvojili veliko točko. David Flakus Bosilj bi v 89. minuti z lobom skoraj prinesel Sloveniji vse tri točke, a je avstrijski vratar z zadnjimi močmi žogo odbil in ostalo je prio 1:1.

Milenko Ačimović je uspešno vodil Slovenijo v kvalifikacijah. FOTO: Leon Vidic

Kam jih bo pripeljala, bodo pokazali rezultati v ostalih skupinah, ko bodo odigrane vse tekme, se bodo v skupinah s po šestimi moštvi najprej izbrisale točke, osvojene proti zadnji ekipi. Nato se bodo vse prve in tri najboljše drugouvrščene reprezentance neposredno uvrstile na EP 2025, preostale se bodo pomerile v dodatnih kvalifikacijah.

Slovenija je v teh kvalifikacijah osvojila 17 točk in če bo Francija na zadnji tekmi premagala ali remizirala z Avstrijo, bo v skupini H končala kot druga. Zadnje kvalifikacijske tekme bodo na sporedu v torek. Morda bo 17 točk že dovolj za prvi neposredni preboj na euro, ki bi si ga, glede na videno v teh kvalifikacijah, mlada slovenska izbrana vrsta tudi zaslužila.

Avstrija: Slovenija 1:1 (0:0)

Mestni stadion, sodniki: Cibelli, Jobin, Sbrissa (vsi Švica).

Strelca: 1:0 Ballo (56.), 1:1 Gradišar (65.).

Avstrija: Spari, Wohlmuth, Estrada, Baidoo, Omoregie (od 7. Bockle), Braunoder (od 76. Adewumi), Sattlberger (od 28. Micheler), Husković (od 46. Wurmbrand), Seidl, Ballo, Grgić (od 76. Hedl).

Slovenija: Turk, Ilenič, Ristić, Ratnik, Kuzmić, Ostrc (od 69. Jevšenak), Zeljković, Sešlar, Cipot, Brest (od 62. Kojić), Gradišar (od 80. Flakus Bosilj).

Rumeni kartoni: Baidoo; Ilenič, Kuzmić, Gradišar, Zeljković.