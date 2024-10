Izziv v Kazahstanu, Šporar: Samo tri točke so dovolj; Kek: Letvica je visoko

Slovenska nogometna reprezentanca je v Almatyju, kjer jo v nedeljo ob 15. uri po slovenskem času čaka četrta tekma lige narodov proti Kazahstanu. V slovenskem taboru so predstavili zadnja razmišljanja pred obračunom, v ospredju razmišljanja je lov na nove tri točke.

Slovenija ima po treh tekmah v ligi B in skupini B3 štiri točke po remiju z Avstrijo, zmagi nad Kazahstanom in porazu na Norveškem. Prav Norvežani vodijo s sedmimi točkami, Avstrijci so pri štirih, Kazahstan pa pri eni točki.

Slovenija, 51. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, ima s Kazahstanci dobre izkušnje, saj je slavila na vseh treh dosedanjih medsebojnih obračunih, nazadnje ga je septembra v Ljubljani premagala s 3:0, potem ko je vse tri gole dosegel Benjamin Šeško.

Njegov najbolj stalen partner v napadu je Andraž Šporar, ki je na novinarski konferenci na osrednjem štadionu v Almatyju, ta sprejme skoraj 24.000 gledalcev, poudaril, da je cilj jasen.

Matjaž Kek ni bil zadovoljen na Norveškem. FOTO: Reuters

»Ne bi dolgovezil, cilj je osvojiti tri točke, popraviti vtis in se vrniti v boj za prvo mesto v skupini,« je jedrnato strnil pričakovanja pred obračunom in dodal, da tudi dolgo potovanje ni razlog za kakršen koli izgovor. »Je pa naše počutje odlično, čaka nas še ena noč za počitek, jutri pa po tri točke.«

Priznal je, da v četrtek v Oslu ob porazu z 0:3 niso bili pravi v nobenem delu igre. »Prepričan pa sem, da je bil to le naš slab dan in bomo jutri pokazali drugačen obraz. Ne smemo odstopati od naših principov, s Kazahstanom se bomo pomerili četrtič v relativno kratkem obdobju, tako da skrivnosti ni. Zagotovo ne bo lahka tekma, je pa kakovost na naši strani. Če bomo agresivni, bomo prišli do priložnosti in vzeli vse tri točke,« je še povedal Šporar.

Selektor Matjaž Kek je poudaril, da je po slabi predstavi na Norveškem obračun s Kazahstanci le dodaten izziv in izhodišče za kakovostno pripravo in boljšo izvedbo. »Da je Kazahstan doma in v gosteh drugačen, je jasno. A predvsem se moramo osredotočiti nase.«

Kazahstanska vrsta z novim selektorjem Stanislavom Čerčesovom še išče novo pot, je pojasnil Kek in dodal: »Ampak dobro poznamo ekipo, jasno je, da je doma agresivnejša, močnejša. Če se ne bomo odzvali na pravi način, lahko Kazahstan povzroči težave.«

Dejal je tudi, da je Kazahstan v Avstriji, kjer je v četrtek izgubil z 0:4, igral v drugačni postavitvi, ampak s podobnimi principi. »So zelo disciplinirani, strnjeni, prek hitrih prehodov poskušajo priti do zaključkov.«

Glede stanja svoje ekipe je priznal, da imajo nekateri igralci določene težave s poškodbami, izpostavil je tudi čudno ozračje po kadrovskih spremembah v ekipi in strokovnem štabu. »Ampak ta reprezentanca ni nastala včeraj. Na nas je, da obrnemo puščico v pozitivno stran. Kader je premešan, kar pušča neke težave, ki jih moramo rešiti na tak ali drugačen način. Ampak tako, kot smo izgledali v osnovah v Oslu, ne bi imeli možnosti niti proti šibkejšemu tekmecu.«

Benjamin Šeško.je nazadnje Kazahstanu zabil tri gole. FOTO: Leon Vidic

Poudaril je, da so vedeli, da ne bo vedno vse lepo, ampak »tako kot je nepotrebna evforija ob uspehih, je treba tudi po tistem porazu ostati objektiven.« »S prstom kazati nazaj, je brez veze. Živimo od danes naprej.«

V boljšo smer, pravi, jih ne bodo vodile le kadrovske spremembe, temveč celovit pristop. Ena od idej se ponuja tudi z medsebojne tekme s Kazahstanom v Ljubljani, ko so bili Slovenci igrivi. »Toda tudi oni se bodo pripravili na nas.«

Obenem je čestital reprezentanci do 21 let, ki je praktično že uvrščena na evropsko prvenstvo po petkovem remiju v Avstriji. »Pozitivna klima, lep rezultat za slovenski nogomet. To rabimo vsi skupaj, ki delamo v njem. Zdaj se o Sloveniji govori drugače kot pred letom ali dvema. Naša letvica je zelo visoko, jaz pa nerad hodim pod njo. Zato je izziv zelo velik,« je zaključil Kek.