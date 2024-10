Anglija se je na Finskem hitro pobrala po šoku na Wembleyju

V četrtek je angleška nogometna reprezentanca, finalistka zadnjih dveh evropskih prvenstev, doživela boleč poraz. Na Wembleyju je izgubila proti Grčiji, ampak ekipa začasnega selektorja Leeja Carsleyja je na olimpijskem štadionu v Helsinkih s 3:1 premagala Finsko in ostaja v igri za napredovanje v elitno skupino Uefine lige narodov. Strelci za tri leve so bili Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold in Declan Rice. V četrtek je Carsley doživel prvi poraz, odkar je stopil v čevlje Garetha Southgata. Slednjega utegne v kratkem naslediti Nemec Thomas Tuchel.

Skupina B2:

Finska – Anglija 1:3

Grčija – Irska

Skupina B3:

Kazahstan – Slovenija 0:1

Avstrija – Norveška

Skupina C4:

Armenija – Severna Makedonija 0:2

Ferski otoki – Latvija

Skupina D1:

Liechtenstein – Gibraltar 0:0

Skupina D2:

Malta – Moldavija 1:0