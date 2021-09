Kek napovedal pogovore o prihodnosti: Fantje, tako se za Slovenijo ne igra

Deklasirali so nas

Rešetanje Oblakove mreže je v zadnjem napadu na tekmi dokončal Nikola Vlašić, še en nekdanji član domačega Hajduka, ki je privržence dalmatinskega ponosa razveselil tako kot produkta klubske šole Mario Pašalić v drugem in Marko Livaja v prvem polčasu. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Oblak: Prejeli brezzvezne, prelahke gole

»Fantje so odigrali sijajno tekmo, bili so agresivni, vložili so veliko energije. Vse so naredili tako, kot je bilo treba. Hvala navijačem, ki so poslali lepo sporočilo o tem, kako Hrvaška podpira reprezentanco. Gospod Kek je naredil lepe stvari na Hrvaškem, bil je še neporažen na Poljudu, ampak danes smo zasluženo zmagali. Slovenija je poskušala, toda nismo ji niti dali kakšne možnosti,« je po poročanju STA po tekmi povedal hrvaški selektor Zlatko Dalić.

Slovenska reprezentanca je brez izstreljenega naboja položila orožje pred Hrvaško na Poljudu, kjer so se varovancipredstavili v podobni bledi luči kot že na nekaj letošnjih kvalifikacijskih preizkušnjah. Zmaga nad svetovnimi podprvaki marca letos v Stožicah se zdi oddaljena že svetlobna leta, tokrat je imela slovenska reprezentanca verjetno celo srečo, da je ušla zgodovinskemu polomu. Poraz v Splitu bi lahko imel tudi dolgoročne posledice na prihodnost Keka in sodelavcev, kot je selektor namignil v prvih izjavah po tekmi za Šport TV.»Sigurno to ni neka realna slika, ampak mi ne izgledamo dobro. Tudi sami igralci imajo velike, velike težave tudi s fiziko, na koncu koncev pa tudi z voljnim momentom. Seveda je to moja odgovornost, ker sem jaz selektor, tu sploh nimamo kaj za debatirati. Jutri se bomo v Ljubljani usedli skupaj, pogledali, kam, kako in če dalje. Fantom pa: dejansko se tako za Slovenijo ne igra,« je dejal Kek, ki je nato še dodal:»Po takšni tekmi je potrebno premisliti, v katero smer hoče slovenski nogomet. Saj sem enkrat že rekel: če bomo živeli samo od tega, da bomo vsake dve ali tri leta menjali selektorje, jih menjali pet, stanje pa gre samo dol ... Seveda je to stvar za resen, resen razmislek. A še enkrat: vsa odgovornost kar se tega tiče je pri meni, tako kot takrat, ko smo zmagali v ligi narodov, ko smo premagali Hrvate v prvem kolu in tako je tudi tokrat. Tako je v nogometu, ni treba nič kaj dosti filozofirat, a to je bila obupno, obupno slaba Slovenija in vem, da je vsem navijačem Slovenije tukaj na Poljudu in v Sloveniji bilo izredno težko to gledati, ampak danes si res nismo zaslužili ničesar.«O tekmi je še povedal, da je rezultat 0:3, zadeli soin, še dober glede na prikazano na zelenici. Pohvale si je prislužil zgolj kapetan»Bili smo enostavno preslabi. Deklasirali so nas, na koncu koncev je rezultat celo še dober glede na to, kako bi lahko vse skupaj izgledalo. V vsakem momentu smo bili, razen Jana Oblaka, prepozni, premalo odločni in seveda tukaj na Poljudu v tej atmosferi, ko domačine enkrat ponese, je potem tudi rezultat takšen, kakršen je. Več, več kot zaslužena zmaga Hrvaške, lahko bi še težje nastradali,« je dodal Kek.Kapetan Oblak je tekmecem prav tako priznal brezmadežnost njihove zmage in ocenil, da Slovenija ni bila na ravni tako zahtevnega obračuna, da bi lahko iztržila kaj več.»Tekme nisem videl v preveč dobri luči. To je nogomet, izgubili smo 0:3. V prvem polčasu smo imeli določene polpriložnosti, a je bila Hrvaška danes enostavno veliko boljša in zasluženo so zmagali. Potrebno je biti realen, ni bilo dobro, lahko bi bilo veliko bolje. Vem, da lahko fantje opravijo veliko boljše delo, a na žalost se je izšlo tako. Hrvaška je zasluženo zmagala,« je za Šport TV povedal Oblak.»Na žalost mislim, da smo prejeli brezzvezne, prelahke gole. Na žalost nisem mogel kaj veliko pomagati, želel bi si ubraniti vsak strel, želel bi ekipo vselej obdržati na ničli. Žal se ni izšlo, dobil sem tri zadetke in kaj naj rečem ... Prepoceni. Po takšni tekmi, ko izgubiš z 0:3, ne moreš priti v slačilnico z dvignjeno glavo. Zdaj nas čakajo še štiri tekme, potrebno se je pripraviti na oktober in biti pozitiven, kar seveda ni vedno lahko biti po takšni tekmi. A to je tako, v nogometu enkrat dobiš, drugič pa izgubiš. Žal danes nismo bili na ravni, ki si jo takšna tekma zasluži. Na takšen način, kot smo igrali danes, na žalost takšne tekme ne moreš zmagati.«