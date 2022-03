Kek: Nov sistem prinesel dobro in slabo

Na sobotni prijateljski tekmi v Dohi so Slovenci so zaigrali v spremenjenem sistemu, ki je pokazal tako nekaj težav kot tudi dobrih stvari, je pojasnil selektor Matjaž Kek. Kek je proti Hrvaški začel z Janom Oblakom v vratih, Miho Blažičem, Davidom Brekalom in Jako Bijolom v osrčju obrambe, Žanom Karničnikom in Gregorjem Sikoškom na bočnih položajih, Jasminom Kurtićem, Adamom Gnezdo Čerinom, Miho Zajcem in Sandijem Lovrićem v zvezni vrsti in Andražem Šporarjem v konici napada. V nadaljevanju so priložnost dobili še Benjamin Šeško, Benjamin Verbič, Jon Gorenc Stanković, Petar Stojanović, Domen Črnigoj in Luka Zahović.

»Že pred zborom je bilo veliko vprašanj glede nove tekme s Hrvaško v kratkem času, o novi postavitvi, novih igralcih ... Toda tekmo smo izkoristili za to, da bi preverili določene zadeve, da bi pokazali nekaj novega in da bi prišli do drugačne energije,« je po tekmi povedal Kek.

»Proti Hrvatom ne moreš pričakovati, da boš imel enako posest (Hrvaška je imela žogo približno dve tretjini časa; op. STA) ali da boš ena na ena igral z Luko Modrićem, Mateom Kovačićem ali Ivanom Perišićem ... Končni izid je mogoče za nas boljši, kot je kazalo samo igrišče. Ampak veseli to, da smo nekatere dogovorjene stvari naredili relativno dobro,« je dodal.

Zvezna linija ni »štimala«

Pojasnil je, da so se vrnili k postavitvi, »ki je Sloveniji že prinesla rezultate« in je prilagojena karakteristikam igralcev. »Nova postavitev je prinesla nekaj težav, ampak tudi nekaj dobrih stvari. Vedeli smo, da bodo oni z dvema napadalcema izvajali pritisk. Toda pri nas v zvezni liniji, ki smo jo zgostili s štirimi igralci, ni 'štimalo'. Šporar je bil namreč predaleč, sam, ni bilo povezave s strani Zajca in Lovrića in zato smo trpeli v prvem polčasu. Ko pa smo stopili bližje njim in tudi njih prisilili h kakšni napaki, potem je bilo bolje,« je dejal Kek.

Poudaril je tudi to, da na trenutke igralci pokažejo preveč spoštovanja do nogometno uglednejšega tekmeca in da se morajo bojeviteje odzvati. Toda na koncu je bil zadovoljen, predvsem zaradi tega, ker niso popustili: »Pozitiven izid je vedno dober, če si pameten. Če si budala, te to lahko ponese v smer razmišljanja, da si že dovolj naredil, ko pa sploh nisi še ničesar.«

Nove delovne naloge pa so se že začele s pripravo na torkovo tekmo s Katarjem, za katero je selektor povedal, da bo mogoče celo težja kot s Hrvaško, med drugim je domača vrsta »zelo uigrana, dobiva malo golov, je dobro vodena z dobrimi posamezniki«, je pohvale na račun Katarja nanizal Kek.

»Vse to pa je le priprava za junijski termin s štirimi tekmami. Že proti Katarju bom videl, kako bodo nekateri igralci odgovorili na ritem te druge tekme,« je še povedal in zaključil: »Gremo po načrtu naprej, malo bomo 'zarotirali' in iskali nove rešitve.«