Kek pričakuje kakovostno Slovenijo

Josip Iličić tekmo pričakuje z optimizmom. FOTO: Borut Zivulovic/ Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Stožicah igrala četrto tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Tekmec bo Slovaška, selektorpa je na zadnji novinarski konferenci poudaril, da razmišljajo predvsem o sebi in točkah, ki jih potrebujejo. Vseh 25 igralcev je zdravih in kandidira za tekmo, razen kaznovanega»Osredotočenost je na prvega tekmeca, izhodišče pa je ob takšnih kratkih pripravah za vse enako. Razmišljamo o točkah, ki jih potrebujemo. V zadnjem tekmovalnem terminu smo imeli dobre in slabe strani. Ampak pri nabiranju točk je potrebna kontinuiteta,« je dejal Kek.»O tekmecih vemo dovolj, njihovi igralci so ta pravi, toda tudi mi imamo prave igralce. Pričakujem kakovostno tekmo in kakovostno Slovenijo. Je pa izziv ogromen. Slovaška je vredna vsega spoštovanja, toda na prvem mestu v razmišljanju je Slovenija,« je še povedal Kek.»Zavedamo se pomembnosti tekme, verjamem, da se bomo tako tudi odzvali. Zadnjo kvalifikacijsko tekmo smo odigrali pod pričakovanji, toda v nogometu se napake dogajajo. Upam, da jih bomo jutri popravili in odigrali dobro tekmo,« pa je povedalSlovenija se je s Slovaško nazadnje merila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018, ko je doma oktobra 2016 zmagala z 1:0, v gosteh pa septembra 2017 izgubila z 0:1. Sicer pa imajo Slovenci proti Slovakom še dve zmagi, dva neodločena izida in poraz. Slovaška je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 38., Slovenija pa 66.Slovensko vrsto po tekmi s Slovaško v soboto v Stožicah čaka še obračun z Malto, 7. septembra pa še gostovanje pri Hrvaški v Splitu. V skupini H po treh krogih vodita Hrvaška in Rusija s po šestimi točkami, Slovaška jih ima pet, Ciper štiri, Slovenija tri in Malta eno. Na SP neposredno vodi prvo mesto, drugo pa pelje v dodatne kvalifikacije.