Kek zažugal: Če komu kaj ni jasno, si ne zasluži biti na tem listu

Slovenski nogometaši septembra v Splitu še zdaleč ne bodo turisti, a še pred obračunom s Hrvaško in obujanjem spominov na hat - trick Primoža Glihe jih najprej čakata obračuna s Slovaško in Malto v Ljubljani. Selektor Kek se v nadaljevanje kvalifikacij podaja s preverjenimi močmi, kot je povedal na torkovi novinarski konferenci, pa ob potrjeni odsotnosti Benjamina Verbiča na vpoklic lahko čakata še dva legionarja.​ »O Hrvatih niti ne mislim govoriti, saj so Slovaki tako velik izziv, tako velika tekma, da če to nekomu ne bo jasno, si ne zasluži biti na tem listu,« je s seznamom nogometašev v rokah zažugal kmalu 60-letni strokovnjak.