Kljub igralcu manj Tabor ugnal Celjane

Nogometaši CB24 Tabora Sežane so v 4. kolu Prve lige Telemach na domačem štadionu pred 250 gledalci premagali Celje z 1:0 (0:0).

Tako so prišli do prve zmage v novem prvenstvu. Nekoliko presenetljivo, še posebej, ker so od 54. minute igrali z nogometašem manj. Tekmo je po protinapadu v 84. minuti odločil natančen strel Jakoslava Stankovića, pred tem Sežanci niso imeli lepše priložnosti. Precej nevarnejši so bili Celjani, dvakrat so zadeli okvir vrat, za neučinkovitost pa so bili kaznovani s prvim porazom v prvenstvu. Do tekme na Primorskem so vse tri tekme remizirali.

Zaradi velike vročine v Sežani, kjer Tabor kot edini prvoligaš še nima reflektorjev in mora svoje tekme igrati v popoldanskem terminu, ni bilo ustreznih pogojev za igranje kakovostnega nogometa.

V naslednjem kolu bo Tabor gostoval v Murski Soboti, Celje bo gostilo Bravo.

Sobota

Bravo : Domžale 17.30

Nedelja

Radomlje : Mura 17.30

Maribor : Olimpija 20.15

Gorica : Koper 20.15