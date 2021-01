Klopp besnel nad krivičnim dosojanjem enajstmetrovk

Angleškemu prvaku Liverpoolu je sinoči znova spodrsnilo v domačem prvenstvu, saj je izgubil proti Southamptonu in tako še na tretji zaporedni ligaški tekmi ostal brez zmage.Po tekmi je glavni trener moštvanegodoval nad sojenjem, ki bi po njegovem mnenju v 50. minuti moral pokazati na belo točko zaradi igranja z roko, v 60. minuti pa prav tako dosoditi enajstmetrovko zaradi domnevnega prekrškanad»Igranje z roko je bilo videti kot čista enajstmetrovka. Ko sem se obrnil k četrtemu sodniku, mi je dejal, da so situacijo že preverili s sistemom VAR in da ne gre za enajstmetrovko. To, kar je Andre Marriner nocoj naredil Sadiu Maneju, ni sprejemljivo. Nekateri trdijo, da prelahko pade na tla in želi simulirati prekršek, to je največja šala na svetu. Bil je udeležen v dve situaciji, v katerih bi ostale ekipe dobile enajstmetrovko,« je bil jezen Klopp.Nemec na klopi Liverpoola se je obregnil tudi ob statistiko dosojanja enajstmetrovk, ki je v prid Manchester Uniteda, ki je na prvem mestu po točkah izenačen z njegovim klubom: »Slišal sem, da je imel United v zadnjih dveh letih toliko enajstmetrovk kot jaz v petih letih in pol. Ne vem, ali je to moja krivda. Kako se lahko zgodi kaj takega?«Kot poroča ESPN, je imel v angleški ligi od začetka pretekle sezone med največjimi šestimi klubi največ enajstmetrovk Manchester United (20), sledijo Manchester City (14), Chelsea (12) in na četrtem mestu Liverpool (10).V Angliji bo sicer zelo kmalu na sporedu derbi med Liverpoolom in Manchester Unitedom, vodilna kluba se bosta pomerila 17. januarja na Anfieldu.