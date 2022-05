Klopp tekmo v Parizu posvetil Ukrajini, zelenica mu ni všeč

»Tega finala ne igramo le zase, temveč tudi za Ukrajino. Prepričan sem, da ga bodo gledali tudi oni in to tekmo bomo nedvomno igrali zanje,« je po poročanju AFP dejal trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je tekmovanje v St. Peterburgu odpovedala zaradi ruske invazije na Ukrajino. Stade de France v Parizu so izbrali kot nadomestno prizorišče.

»To, da se tekma vseeno odigra, ampak ne v St. Peterburgu, je prav takšno sporočilo, kot ga moramo poslati Rusiji,« je povedal nemški trener in še dodal: »Življenje gre naprej, tudi če ga poskušajo uničiti.«

Potem je pospremil še odločitev, da so zelenico za odločilno tekmo pripeljali iz Španije le nekaj dni pred tekmo: »Če je igrišče novo, je to ponavadi dobra novica. Ampak igrišče je novo od včeraj, to vsekakor ni tako dobra novica.«

