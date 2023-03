Srečno je ušel tragediji in našel zatočišče v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Kot že tolikokrat doslej se je znova izkazalo, da lahko nesreča nekoga pomeni srečo za drugega. Koliko sreče je v tem nesrečnem poglavju zares imel nenadejani junak goriških nogometašev Luka Stanovski, bo še pokazala prihodnost.

»K sreči me takrat ni bilo v Gaziantepu. Po zadnji prvenstveni tekmi smo imeli dva prosta dneva in sem šel domov. Po potresu se je vse razpletalo v naglici. Klub je izstopil iz tekmovanja in igralcem sporočil, naj si najdejo nove delodajalce, pri katerih bodo lahko nadaljevali nogometno pot.