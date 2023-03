Kosovski bombarder Mariborčane usmeril v bitko za Evropo

V nadaljevanju preberite:

Mura in njen odlični napadalec Mirlind Daku sta v 25. kolu 1. SNL razblinila vse neznanke o tem, ali Maribor še lahko ogrozi Olimpijino pot proti naslovu državnega prvaka. Prekmurci so z dvema goloma in prvima po sedmih sušnih krogih kosovskega ostrostrelca z 2:1 premagali slabe Mariborčane, s čimer Olimpijina prednost pred prvimi zasledovalci znaša že ogromnih 17 točk. Zeleno-beli so zdaj le še milimetre oddaljeni od velikega zmagoslavja. Tri točke proti Radomljanom je Ljubljančanom zagotovil spomladi najučinkovitejši igralec Mario Kvesić.

Trenerski konec tedna, v katerem je Olimpija z Albertom Riero na tribuni rutinsko prišla do 19. prvenstvene zmage, sta zaznamovala novinca na trenerskih stolčkih Mure in Gorice, Dejan Grabić in Edoardo Reja. Tudi tretji, Aleš Arnol je pri Bravu debitiral z zelo pomembno točko v Sežani.