Novi trener vrtnic Edoardo Reja presenetil Celje

Nogometaši Gorice so na tekmi 25. kola 1. SNL v gosteh premagali Celje z 1:0 (0:0). Tako je Gorica pod vodstvom uveljavljenega italijanskega strokovnjaka slovenskega rodu Edyja Reje, ki se je sredi tega tedna usedel na vročo klop zadnjeuvrščene ekipe v Prvi ligi Telemach, v mestu grofov osvojila vse tri točke. Po tretji zmagi v tej sezoni se je po nepolnem kolu po številu točk izenačila s Taborom, ki bo v nedeljo gostil Bravo. Papirnati favoriti Celjani so doživeli šesti poraz v tej sezoni, a ostajajo na visokem tretjem mestu.

Sedeminsedemdesetletni Reja, sicer nekdanji trener Vicenze, Napolija, Lazia in Atalante v serie A ter selektor Albanije, je zmago svojih varovancev spremljal na tribuni štadiona Z'dežele, ob robu igrišča pa je ekipo vodila trojica pomočnikov Florijan Debenjak, Saša Ranić in Aleksandar Rodić. Celjska zasedba je imela v prvem polčasu terensko pobudo, najbolj nevarna pa je bila po prekinitvah. Še posebej v 33. minuti so nevarno zagrozili, po kombinirani akciji in strelu Žana Karničnika z devetih metrov pa se je z bravurozno obrambo izkazal gostujoči vratar Matevž Dajčar.

Uvod v drugo polovico tekme je minil v znamenju gostov, v 49. minuti so tudi povedli. Vodilni gol je po kombinirani akciji in podaji Zvonimirja Petrovića po strelu s petih metrov zabil rezervist Luka Stankovski. Gorico so v 64. minuti malenkosti ločile do drugega gola, po grobi napaki domače obrambe se je v lepi priložnosti znašel Dario Kolobarić, njegov strel pa je z golove črte izbil Damjan Vuklišević. V 72. minuti so Goričani znova zagrozili, žoga pa je po strelu Denisa Cerovca z glavo zadela okvir vrat.

Celjani so imeli v končnici jalovo premoč, izrazitih priložnosti za zadetek pa si niso priigrali. Strnjena obramba Gorice je bila vselej na pravem mestu, na koncu je tudi osvojila izjemno pomembne točke v boju za ohranitev prvoligaškega statusa.

Izidi 25. kola 1. SNL

sobota:

Celje – Gorica 0:1 (Stankovski 49.)

17.30 Domžale – Koper

20.15 Olimpija – Kalcer Radomlje

nedelja:

13.00 CB24 Tabor – Bravo

15.00 Mura – Maribor

Vrstni red: Olimpija 57, Maribor 43, Celje 41, Domžale 38, Koper 36, Mura 34, Bravo 23, Kalcer Radomlje 19, Gorica in Tabor po 18.