Koprčani do zadnjega trepetali za zmago v primorskem derbiju

Nogometaši Gorice so v 4. kolu državnega prvenstva pred svojimi navijači z 1:2 (0:1) izgubili proti Koprčanom. Primorski derbi je sicer postregel z izenačeno predstavo, v kateri je večji del tekme boljši vtis pustila domača zasedba Mirana Srebrniča, toda na koncu so se veselili gostje. Koprčani so zdaj s tremi zmagami na drugem mestu (tri točke za vodilno Olimpijo), Gorica pa ima ob zmagi tri poraze in je v družbi še treh klubov v spodnjem delu lestvice.

Novogoričani so pogumno vstopili v boj s podprvaki in pokalnimi prvaki. Že v tretji minuti je Jošt Urbančič zaposlil koprskega vratarja Adnana Golubovića. Ekipi sta bili bolj ali manj enakovredni, za odtenek konkretnejši Novogoričani so zagrozili še v 15. minuti, v 24. pa je Žan Leban, ki je zgrešil tudi ob koncu polčasa, s strelom z desne strani iz bližine zadel prečko.

Prečko so zatresli tudi gosti po poskusu Kaheema Parrisa, ki je sprožil malce izven kazenskega prostora v 12. minuti, že pred tem je isti igralec v četrti minuti prvič streljal, takrat pa je Uroš Likar žogo ujel. V 39. minuti pa so izbranci Zorana Zeljkovića prešli v vodstvo. Po podaji Luke Vešnerja Tičića iz kota z leve strani je Žan Žužek z glavo žogo podaljšal na drugo vratnico, tam pa jo je v mrežo pospravil Ivan Novoselec.

V 51. minuti je nase opozoril najboljši igralec dosedanjega dela prvenstva Andrej Kotnik, ki je sprožil malce z desne, Likar pa je bil pripravljen. Le minuto pozneje pa so gostitelji izenačili, potem ko se je pred vrati najbolje znašel Nejc Mevlja, ki je preusmeril žogo v mrežo po podaji Alena Krajnca. V 57. minuti je poskusil še Denis Cerovec z glavo, Golubović pa je odlično posredoval.

Gorica, pri kateri je manjkal Etien Velikonja, je še naprej grozila, med drugim je še enkrat neuspešno poskusil Urbančič, v 69. minuti pa se je v središču pozornosti znašel razpoloženi Omar Correia, ko je streljal od daleč, Likar pa je žogo z nekaj težavami ukrotil. Slednji je posredoval tudi v 80. minuti po prostem strelu Nikole Krajinovića.

Domači vratar je še drugič klonil v 80. minuti, ko je z lepim diagonalnim strelom z leve strani kazenskega prostora zadel Anis Jašaragić, ki je zadel za 2:1. Leon Marinič je imel v 87. minuti priložnost za izenačenje, a mu je veselje po močnem strelu z roba kazenskega prostora preprečil Golubović. Vroče je bilo tudi v 93. minuti, ko so Koprčani uspešno prestali še dva goriška poskusa Mariniča in Luke Baruce.

Že v 97. minuti pa je sodnik Slavko Vinčić pokazal na belo točko po domnevnem igranju Maja Mittendorferja z roko. Odločitev pa je nato spremenil po ogledu posnetka, tako da je ostalo pri zmagi Kopra.

Gorica bo v 5. kolu prihodnji ponedeljek gostovala pri Olimpiji, Koper pa bo dva dni prej gostil Radomlje.