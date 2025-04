Koprčani zanesljivo v finale, čakajo enega od favoritov

Koper je prvi finalist pokala Slovenije. Nogometaši trenerja Slaviše Stojanovića so v polfinalu na domačem igrišču na Bonifiki s 3:0 premagali Bravo. V finalu se bodo pomerili z zmagovalcem jutrišnjega derbija med Celjem in Olimpijo (18.00). Primorci so večino dela opravili v prvem polčasu, v katerem so dosegli tri gole. Dva Tomi Jurić, prvega Omar El Manssouri. Finale bo 14. maja, zmagovalec si bo zagotovil evropsko vstopnico.

Koprčani so se šestič v zgodovini uvrstili v finale pokalnega tekmovanja. Doslej so štirikrat slavili, nazadnje v sezoni 2021/22, ko so v finalu ugnali prav današnjega tekmeca iz Ljubljane. Za Bravo tisti finale ostaja edini, pri čemer danes niso bili niti blizu napredovanju do zadnje stopničke tega tekmovanja.

Dvoboj na Bonifiki se je začel z nekaj ne ravno nevarnimi streli od daleč. Victor Gidado je v drugi minuti žogo poslal mimo vrat, v četrti je El Manssouri le ogrel dlani ljubljanskega vratarja, na drugi strani pa je šest minut kasneje podobno storil še Jakoslav Stanković.

Koper je bil kljub temu vse bolj prepričljiv v napadu, povedel pa je ob koncu 15. minute. Po dolgem obleganju vrat je po podaji Denisa Popovića s strani do strela z glavo prišel El Manssouri in žogo poslal mimo nemočnega Orbanića.

Le nekaj minut kasneje so imeli Koprčani na voljo enajstmetrovko. Fran Tomek je preigraval na robu kazenskega prostora, nato pa zapel ob nogo Stankovića. Glavni sodnik David Šmajc je pokazal na belo piko, to so potrdili tudi v sobi za VAR, Jurić pa je zanesljivo zadel za povišanje vodstva.

Z izjemo nekaj strelov od daleč so morali gledalci v Kopru do 40. minute čakati na novo resnejšo priložnost, znova pa so bili na koncu te uspešni domači. Jurić je po lepem preigravanju Kamila Manserija znova premagal Orbanića in tako rekoč odločil vprašanje zmagovalca že v prvem polčasu.

V drugem delu so nato gosti imeli več od igre, a posebej nevarni niso bili, medtem ko so na drugi strani neuspešno na protinapade prežali tudi do tistega trenutka precej bolj zadovoljni domači. V 67. minuti bi se moral bolje pred vrati odzvati Gašper Jovan, a je slabo streljal, kar posledično ni predstavljalo težav za vratarja Metoda Jurharja.

Ahmed Sidibe je v 77. minuti preprečil zadetek Brava, potem ko je sijajno posredoval tik pred strelom rezervista Taisa Šabotića, ki je bil sam pred vrati Jurharja. Še en rezervist Venuste Baboula je v 82. minuti sprožil malenkost prek vrat.

Nekaj minut so morali domači nato igrati z deseterico, potem ko je Tomek v 87. minuti prejel drugi rumeni karton in moral predčasno pod prho. To na končni izid ni imelo več vpliva, saj se je Koper ob koncu 90 minut ubranil tudi po strelu Mateja Poplatnika iz neposredne bližine.