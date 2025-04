Olimpija s premalo ustvarjalci ne blesti, a Mariborčani so razglašeni

V nadaljevanju preberite:

Slovensko nogometno prvenstvo se v zadnji četrtini spreminja v obdobje zamujenih priložnosti in spodrsljajev, v katerem kljub neprepričljivim igram šampionske vajeti v rokah drži vodilna Olimpija. Prvi zasledovalec Maribor je preslab, da bi jo ulovil ali do skrajnosti zaostril njen pohod proti naslovu prvaka, in je tako ranljiv, da je pod vprašajem njegovo drugo mesto.

Zeleno-beli imajo igralne težave in v razvojnem procesu trpijo zaradi pomanjkanja ustvarjalnih igralcev, o čemer bo za naslednjo sezono moral še najbolj razmišljati športni direktor Goran Boromisa. Zapriseženega pragmatičnega trenerja Victorja Sancheza bo zelo težko prepričal, da slog igre približal celjskemu. Lahko pa ga izboljša s kakovostjo posameznikov oziroma njihovo ustvarjalno dodano vrednostjo.

Mariborčani so se – z Josipom Iličićem od prve minute in brez njega v končnici ter brez vidne dodane vrednosti – proti Bravu rešili tudi s pomočjo vse bolj vplivnega VAR. Enajstmetrovka sodi v kategorijo »legalnih«, toda nogometno nelogičnih, pri čemer posredovanja VAR pošteno načenjajo avtoriteto glavnih sodnikov in predvsem njihovo verodostojnost. Praktično tudi o najmanj spornih (ne)odločitvah odloča VAR. Olimpija, Maribor, Koper in Celje (dvakrat) so bili v 30. kolu »nagrajeni« z enajstmetrovko (?!).