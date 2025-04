Radomlje boljše od Nafte, Koprčani za drugo mesto

Peklenski ritem v 1. SNL sta že danes s prvo tekmo 29. kola začela Radomlje in Nafta (4:1; Martinčić, Gordić, Pogačar, Malenšek; Pirtovšek), v sredo ga bosta z derbijem v Stožicah (17.00) nadaljevala vodilna Olimpija in tretji Koper. Gostje so v Ljubljani v tej sezoni že presenetili zeleno-bele, pod taktirko trenerja Slaviše Stojanovića pa so ujeli ritem, ki jim vliva upanje, da še lahko ujamejo Ljubljančane, tudi Mariborčane.

»Recept, kako premagati Olimpijo, poznamo. Vseh 90 minut moramo biti zbrani in izpolnjevati trenerjeva taktična navodila,« je jasen 24-letni Maj Mittendorfer. Poudaril je, da so z novim trenerjem skrajšali treninge, ki pa so zato intenzivnejši. »Še bolj smo se povezali,« je še dodal.

Izolan in steber obrambe je edini »domačin« v nacionalno pisani zasedbi. »Na igrišču nas povezuje angleški jezik, če kdo od 'Francozov' ne razume, dobi ustrezen prevod,« je o jezičnih ovirah v moštvu povedal s 96 nastopi v 1. SNL eden od igralcev z največ izkušnjami.

Koprčani v Stožice prihajajo s popotnico treh zmag, ene pokalne in dveh prvenstvenih. »V obrambi in napadu smo dobri, ampak brez uglašene zvezne vrste ne bi šlo. Ko zmaguješ, vse deluje,« ni veliko neznank. Ni jih niti o tem, kako si lahko najlažje zagotovijo evropsko poletje. »Napadamo drugo mesto,« je Mittendorfer odločno sporočil Mariborčanom in Ljubljančanom, pri katerih je še posebej izpostavil Raula Florucza in Alexa Tamma ter zvezno vrsto. »Druge žoge so njen plen,« je še povedal o odliki vodilnih.

V četrtek bosta še tekmi Primorje – Bravo (16) in Mura – Domžale (18.15), termin tekme Maribor – Celje pa še ni znan. G. N.