Nova velika bitka Celja in Olimpije

Podobna kot ligaška tekmovanja se tudi dogajanje v pokalu Pivovarne Union pod streho NZS preveša v sklepni del. Tako so se skozi četrtfinalno sito prebili štije, zdaj sta po žrebu znana tudi polfinalna para: Koper – Bravo in Celje – Olimpija.

Prvi polfinalni dvoboj bo tako na 0bali. Koprčani so v četrtfinalu potrdili vlogo favoritov proti drugoligašu Kety Emmi&Impol Bistrici, nogometaši iz slovenske metropole pa so po izvajanju enajstmetrovk izločili Nafto.

V knežjem mestu pa bo na sporedu dvoboj lanskega državnega prvaka Celja in trenutno vodilne zasedbe prvoligaškega tekmovanja Olimpije. Celjani so že v četrtfinalu imeli težko nalogo, a jo opravili uspešno, ko so v Ljudskem vrtu z 1:0 ugnali Maribor. Ljubljančani večjih težav z drugoligašem iz Beltincev niso imeli, slavili so zmago s 5:2. Tudi po psihološki plati gre pričakovati vroč boj, trener prvakov Albert Riera je namreč po nedeljski prvenstveni zmagi proti Bravu javno poudaril, da sta Olimpija in Koper kluba, ki uživata naklonjenost sodnikov ...

Ljubljančane in Celjane vodita španska stratega – Vicrot Sanchez in Albert Riera. FOTO: Črt Piksi/Delo

Polfinalni tekmi bosta v sredo, 23. aprila.

Pokal domače krovne nogometne organizacije je lani po izvajanju enajstmetrovk dobila Rogaška, zdaj že nekdanji prvoligaš.