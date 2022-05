Koprski as razpet med Crveno zvezdo in Dinamom

Že od zimskih mesecev ogledniki beograjske Crvene zvezde spremljajo krilnega napadalca Kopra Kaheema Parrisa, je poročal srbski Kurir, a rdeče-beli naj bi imeli v boju za njegov podpis velikega tekmeca v zagrebškem Dinamu. Dvaindvajsetletnega Parrisa naj bi v pokalnem finalu proti Bravu v Celju v vlogi oglednika modrih spremljal tudi Marijan Vlak, dolgoletni vratar hrvaškega velikana. Kurir trdi, da za Parrisa slovenski prvoligaš zahteva najmanj milijon evrov odškodnine, Jamajčan pa da bi se zadovoljil z letno plačo 360.000 evrov.

»Pri Crveni zvezdi so se malce ohladili, ko so slišali za ceno, medtem ko Dinamo premišljuje, po informacijah iz menedžerskih krogov pa se zdi, da so Hrvatje bliže odločitvi, da izplačajo denar, ki ga Slovenci zahtevajo,« so zapisali na spletni strani srbskega tabloida.

Parris je v tej sezoni za Koper odigral 36 tekem v vseh tekmovanjih in dosegel 12 golov, podelil pa je še tri asistence. Koprčani so ga na Obalo pripeljali skupaj s trenerjem Zoranom Zeljkovićem, pod čigar taktirko je zaenkrat zgolj občasni jamajški reprezentant za novomeško Krko dosegel kar 18 golov na 22 tekmah.