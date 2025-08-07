Korejski zvezdnik iz Londona v Los Angeles, v MLS tudi Müller

Korejski nogometni zvezdnik Heung-min Son po desetih letih zapušča londonski Tottenham, kjer je po odhodu Harryja Kanea užival status prvega zvezdnika. V desetletju igranja na otoku je postal peti najboljši strelec ekipe, za katero je dosegel 173 zadetkov. V lanski sezoni je kot kapetan Tottenham vodil do prvakov lige evropa.

Kapetanski trak je leta 2023 prevzel od nekdanjega vratarja Huga Llorisa, ki je takrat prestopil prav v Los Angeles, kjer bo Son spet združil moči z izkušenim Francozom. Slovo od Tottenhama je bilo zelo čustveno, saj se je Korejec zelo priljubil navijačem londonskega kluba, spoštovali pa so ga celo privrženci rivalskih moštev.

V London je Son prišel iz Bayer Leverkusena, po prihodu iz Južne Koreje na staro celino pa se je razvil v hamburški nogometni šoli. »Prišel sem zmagovati in dal bom vse od sebe,« je 33-letnik povedal na predstavitveni tiskovni konferenci na stadionu BMO v mestu angelov. »Sonny je globalna ikona in eden najbolj dinamičnih ter uspešnih igralcev na svetovni ravni. Ponosni smo, da si je za naslednje poglavje svoje izjemne kariere izbral Los Angeles,« pa pravi direktor ekipe John Thorrington.

Heung-min Son is unveiled by LAFC ✨ pic.twitter.com/A0o4qeScT0 — B/R Football (@brfootball) August 6, 2025

Los Angeles sicer v zahodni konferenci severnoameriške nogometne lige MLS zaseda šesto mesto, a ostaja v koraku z najboljšimi tremi ekipami. Na zahodu sicer vodi San Diego, v zahodni koferenci pa najbolje kaže Philadelphii.

Müller odslej v Kanadi

Legendarni nemški nogometaš Thomas Müller bo po 25 letih igranja za münchenski Bayern postal član kanadskega Vancouver Whitecapsa, ki v zahodni konferenci lige MLS s tekmo manj zaseda odlično drugo mesto. »Veselim se prihoda v Vancouver, z njim želim osvojiti prvenstvo. Slišal sem veliko dobrega o mestu, a predvsem prihajam zmagovat. Imel sem odlične pogovore z Axelom Schusterjem in Jesperjem Sörensenom, zdaj pa komaj čakam, da zaigram pred navijači, je v prvi izjavi za kanadski klub povedal Müller.