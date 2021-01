Koronavirus je napadel tudi Zinedina Zidana

Koronavirusu ni mogel ubežati niti Zinedine Zidane, trener nogometašev Reala iz Madrida. Sloviti Francoz, v igralskih dneh član moštva svetovnih prvakov leta 1998, je že v samoosamitvi, ni pa jasno, kako dolgo ne bo na voljo moštvu.



V zadnjih dneh so španski mediji pogosto omenjali njegovo ime, potem ko je Real izpadel v šestnajstini finala španskega pokala proti tretjeligašu Alcoyanu. Madridčani so sicer zašli v niz treh tekem brez zmage, potem ko so v domačem prvenstvu igrali neodločeno z Osasuno in izpadli v polfinalu španskega superpokala proti Athleticu iz Bilbaa.

