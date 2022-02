Kot strela hitri Jamajčan zabija tudi gole

V nadaljevanju preberite:

Hitronogi nogometaš s prefinjenimi potezami in le z lasom ulovljivi Kaheem Parris je zablestel že poleti, a je po sijajnem začetku drugi del jesenskega dela bíl bitko s poškodbami. Bolj kot karkoli drugega je za vodilne Koprčane pomembno le to, da je Parris zdrav in pripravljen za šampionski maraton, čeprav so Jamajčani rojeni šprinterji.

«Usain Bolt je nesporni prvi športni zvezdnik na Jamajki, a najbolj priljubljena sta nogomet in reprezentanca. Tudi Usain je nogometni navdušenec,« je takoj razblinil športne neznanke o domovini, ki jo je leta 2019 zamenjal za Slovenijo, kamor je prišel neposredno iz kluba Cavaliers. Pri Domžalah je imel status posojenega igralca, pri Krki je že imel proste roke.