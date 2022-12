Kultura dajanja vstopnic je slovenski nacionalni šport

V nadaljevanju preberite:

Leto 2022 je Mariboru prineslo 16. šampionsko zvezdico, evropsko pot do zadnjega kola kvalifikacij za konferenčno ligo, burno ligaško jesen z menjavo trenerja Radovana Karanovića in spodoben zaključek prvega dela prvenstva, a z velikim točkovnim zaostankom za vodilno Olimpijo. Toda klub izpod Kalvarije ne tekmuje in postavlja letvice visoko zgolj na igrišču, temveč ima tudi organizacijski ustroj, nad katerim v operativnem delu bedi poslovni direktor Bojan Ban, ki je desna roka predsednika Draga Cotarja.

Že polnih 15 let je Bojan Ban nepogrešljiv del vijoličnega ustroja, ki je skoraj toliko let tudi nesporni zgled delovanja športnega kolektiva. Toda so obdobja, ko ne gre vse po načrtih, a pomembno je, kot poudarja najbolj izkušeni direktor v SNL, da je klub denarno stabilen, brez dolgov in ambiciozen. Mariborsko leto je Ban strnil jedrnato.