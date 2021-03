Kvalifikacije: Rusija - Slovenija 2:1

“Domačin” Mevlja prek vrat, Oblak ustavil Džikijo

Fernandes prek gola, Dzjuba v polno

Kapetan Rusije Artem Dzjuba je v prvem polčasu dvakrat premagal Jana Oblaka. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Dzjuba podvojil vodstvo Rusije, Iličić znižal zaostanek

Kvalifikacije za SP, skupina H

Slovenski nogometaši v Sočiju igrajo drugo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 proti Rusiji. Tekmo na olimpijskem štadionu Fišt spremlja tudi približno 13.000 gledalcev.Obe reprezentanci sta kvalifikacije začeli z zmagama. Varovanciso v Stožicah premagali Hrvaško, medtem ko je Rusija s 3:1 premagala Malto.Rusija in Slovenija sta doslej igrali pet medsebojnih tekem, izkupiček Slovenije sta dve zmagi, dva neodločena izida in poraz.Slovenski selektor Matjaž Kek je v primerjavi s prvo kvalifikacijsko tekmo naredil eno spremembo v začetni postavi, namestoje priložnost dobilUvodne minute tekme na stadionu Fišt so postregle s po eno pravo priložnostjo na vsaki strani. Junak zmage nad Hrvaškoje v peti minuti priboril udarec iz kota. Izvedel ga jein podal na oddaljeno vratnico, kjer je, član ruskega Sočija, z glavo udaril prek vrat.Na drugi strani so Rusi zapretili v šesti minuti prek kapetana, ki z glavo ni meril dovolj natančno, v deveti minuti pa je ob udarcuz leve strani dobro posredovalV trinajsti minuti je kot prvi Slovenec rumeni karton prejel Miha Mevlja, to pa je bil že njegov drugi v kvalifikacijah, zato bo moral izpustiti torkovo tekmo na Cipru.Pred vrati Slovenije je bilo znova nevarno v 20. minuti. Ob podaji iz kota je Dzjuba žogo preusmeril do, ta pa je z nekaj metrov z glavo sprožil čez gol.Šest minut kasneje pa so Rusi povedli. Po zapravljeni priložnostiso krenili v protinapad,je žogo podal kapetanu Dzjubi, ta pa je natančno zadel v desni spodnji kot gostujočega gola.Slovenci so že v 28. minuti izpeljali nevarno akcijo.je s peto mojstrsko v ogenj poslal, njegov strel pa je domača obramba preusmerila mimo desne vratnice. Glavni sodnikje dotik spregledal in žogo dosodil Rusom.Tudi zaključek polčasa je bil zelo razburljiv. Najprej so Rusi v 35. minuti zadeli še drugič. Ob udarcuz razdalje je posredovalin žogo preusmeril v prečko, odbito žogo pa je sprejel Artem Dzjuba in z udarcem v desni spodnji kot še drugič premagal Oblaka.A Slovenija je hitro znižala izid. Že v naslednji minuti je Josip Iličić sprejel visoko podajo in z razdalje neubranljivo meril v levi kot domačega gola.Rusija : Slovenija -:- (-:-)Dzjuba 26., 35.; Iličić 36.Šunin, Fernandes, Semenov, Džikija, Kudrjašov