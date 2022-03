Lara Prašnikar in soigralke merijo na vseh šest točk

Ženska članska nogometna reprezentanca bo nadaljevala kvalifikacije za svetovno prvenstvo. V aprilskem sklopu kvalifikacij bodo izbranke selektorja Boruta Jarca dvakrat gostovale, selektor pa je objavil seznam igralk, na katere računa na tekmah s Kazahstanom in Francijo.

V prihajajočem sklopu kvalifikacij za SP, ki bo prihodnje leto potekalo v Avstraliji in na Novi Zelandiji, bo Slovenija v petek, 8. aprila igrala proti Kazahstanu, v torek, 12. aprila pa še proti Franciji. Vrstni red: Francija 18, Wales 13, Slovenija 11, ...

Jarc: v Kazahstanu izziv tudi časovna razlika

»Seznam igralk je pričakovan glede na njihovo stanje. Malce težav imamo z Adrijano Mori, ki se ji mesec dni vleče poškodba, zato ni sposobna za maksimalne napore in ostaja doma. Majhna težava je tudi zavoljo Pamele Begić, ki se še ni stoodstotno posvetila nogometu. V tem trenutku ni v pravi igralni formi, ki jo zahtevata tekmi, ki sledita. To bo ena najtežjih akcij v teh kvalifikacijah, predvsem imam tu v mislih potovalni vidik. Odhajamo v Kazahstan, igralke bodo soočene s časovno razliko, temu sledi dolga pot v Francijo. Vse skupaj pomeni, da bomo v tej akciji velik poudarek namenili regeneraciji,« je o prihajajočih tekmah dejal selektor Jarc.

Slovenke so prejšnji mesec odigrale pripravljalno tekmo s Hrvaško in jo dobile. »Naša misija je jasna. V igri je šest točk, mi pa vedno stremimo k temu, da jih čim več tudi osvojimo. Tudi na drugi tekmi proti Franciji so na voljo tri točke, zato ne drži, da nimamo česa izgubiti. Bo pa na obeh tekmah pomembna strpnost, tako v psihološkem kot tehnično-taktičnem smislu,« je še dodal Jarc.

Slovenija: Nika Babnik (Albergaria), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Nina Predanič (Grasshopper Zürich), Kristina Erman (Royal Charleroi), Kaja Eržen, Lana Golob (obe Napoli), Mateja Zver (St. Pölten), Sara Agrež (Turbine Potsdam), Zala Meršnik (Turbine Potsdam), Dominika Čonč (Sampdoria), Lara Klopčič, Evelina Kos, Izabela Križaj, Ana Milović, Sara Nemet, Manja Rogan, Zala Vindišar (vse Olimpija Ljubljana), Špela Kolbl, Kaja Korošec, Sara Makovec, Špela Rozmarič (vse Pomurje Beltinci), Zala Kuštrin (Radomlje).

Na čakanju so Sara Ketiš (Zaragoza), Tina Marolt (Lugano), Monika Kastelec, Nika Pintarič (obe Ljubljana), Barbara Kralj, Anja Prša, Nika Šapek (vse Olimpija Ljubljana) in Maja Zajc (Radomlje).