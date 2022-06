Legendarni velemojster Francije praznuje Abrahama

V nadaljevanju preberite:

Pesem My Way, ki je skupaj z žametnim glasom Franka Sinatre pogosta spremljevalka proslav ob velikih življenjskih prelomnicah, bi bila primerna tudi za opis življenjske filozofije današnjega jubilanta Zinedina Zidana (50). Kakšno pot je prehodil 50-letni Zidane, kako je povezan z Alžirijo, kako je končal igralsko kariero in kam ga bo vodila pot v prihodnje?