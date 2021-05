Leicester City je dolgo čakal na lovoriko, zdaj jo je končno osvojil

Nogometaši Leicester Cityja so zmagovalci pokala angleške zveze (FA). Lisice so v finalu na Wembleyju pred 20.000 gledalci premagale Chelsea z 1:0. V svojem petem finalu in prvem po 52 letih je Leicester zmagal prvič in po prvenstvu pred petimi leti osvojil svojo drugo lovoriko, postal pa je 44. klub z naslovom v tem tekmovanju.



Za zmago varovancev Brandona Rogersa, ki doslej še nikoli niso premagali Chelseaja v pokalnih tekmovanjih, sta najbolj zaslužna danski vratar Kasper Schmeichel in belgijski reprezentant Youri Tielemans, ki je v 63. minuti s spektakularnim strelom dosegel edini gol.



Chelsea, tudi letošnji finalist lige prvakov, ostaja pri osmih naslovih v tem tekmovanju.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: